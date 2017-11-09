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創社三十週年 千韻藝社12月11歌賽

发布于 November 9, 2017
吴秀芳移交邀请函至名誉顾问许如仿（左2）。
吴秀芳移交邀请函至名誉顾问许如仿（左2）。

（本报美里8日讯）美里千韵艺社为了庆祝创社三十周年纪念，而举行“全国经典金曲争霸赛”，并于12月11日（星期一）傍晚6时30分，在佳城卡拉OK KTV酒廊举行初赛。
该比赛的宗旨是为了推展文化活动，提高歌艺水准，并从即日起接受报名，截止日期至12月1日（星期五）。
该赛事公开于所有马来西亚公民参加，年龄必须在40岁以上。每位参赛者的报名费为120令吉（包括餐券），恕不退还。
所有歌手必须衣着整齐，在经过和音后不准更改歌曲，必须自备卡拉OK音乐伴唱CD或是正版VCD。
比赛制度为男女混合，歌手必须选唱3首华语歌曲（必须是2000年以下歌曲），自由选曲但不得重复。
初赛一首，决赛则选唱另两首。初赛将选出总分最高的12位歌手进入决赛。决赛当晚再选出5强，进入最后争夺赛。
评审则邀请音乐人士担任，裁判结果经审核后公布，参赛者一律不得有异议。决赛将于12月12日（星期二）傍晚6时30分，在富丽华大酒家三楼举行。
为了方便本地与外地的参赛歌手，本地歌手的配音日期为12月10日（星期日）下午1时至下午4时，而外地参赛歌手则是11日下午1时至下午3时，地点均为佳城卡拉OK KTV酒廊。
冠军将设奖金3千令吉及奖杯、亚军则有2千令吉及奖杯，季军则有1千令吉及奖杯，两份殿军奖为各别500令吉及奖杯，另设有7份优异奖各别为200令吉及奖杯。
有意报名者可联络黄祥德（012-8755598）、吴秀芳（016-8789844）或电邮至meganwufangfang@gmail.com，及黄清泉（016-8503011）。

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