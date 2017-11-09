市區綜合診所 候診時間長惹民怒

领取药物前必须先拿号码，单是拿号码的柜台都出现长长的人龙。

（本报美里8日讯）美里市区综合诊所从接见医生至领取药物，看诊或复诊病患平均必须耗费整上午的时间，让民众深感不满。

由于建于70年代的美里市区综合诊所空间早已不敷使用，为了疏散人潮，该诊所向砂家庭计划协会美里分会租用一栋3层楼的建筑物，并将部分门诊部门搬到新单位，并已在2013年6月开门看诊。

设在美里市区的综合诊所看诊和复诊人数逐年不断在增加，每日约有1千名病患看诊，诊所平均每天则有18名医生驻诊。

综合诊所除了提供普通门诊外，也有肺结核科部门、戒烟部门、妇孺科、X光部门、牙科；这些病患当中，以呼吸道问题居多。

而医务局不仅要将美里市区诊疗所打造成为提供医疗设施的地方，更要鼓励市民前往作出健康咨询和检查。唯随着门诊及复诊病患逐年增加后，致使诊所内经常出现拥挤的人潮，怨声四起。

由于前往该诊所的病患越来越多，许多年长的民众为了能尽早看诊及领取药物后回家，而在凌晨5时许便到该诊所外等候，以在开门时进入领取排在较前面的看诊号码。

尽管在凌晨便守候在外等待，唯从看诊至领取药物，仍然还是得耗上好几个小时候，让病患深感无奈及气愤，并促请有关当局能提升工作效率，让病患无须承受挨饿等待看诊之苦。

州議員贈送風衣 民眾：治標不治本

（本报美里8日讯）“我们要的是协助改善及提升医务人员的工作效率，而不是获取风衣！”

黄姓民众受访时指出，某位州议员曾在凌晨5时许到市区的综合诊所外赠送风衣给站在诊所外等候领取号码看诊的民众，虽然他的用意是好的，但这并不是解决问题的方式。

他说，由于父亲患有糖尿病，每个月都必须到市区综合诊所复诊及取药，而每一次复诊，他都得在凌晨5时许将父母亲载至该诊所。

“尽管凌晨5时许诊所外已有其他人在等候，惟等候的可以说大部分都是老年人，因而对于他们安全感到担心。”

黄氏透露，本周一又是父亲复诊的日期，同样在当天凌晨5时许载着俩老到诊所外等候，从进入诊所内领取看诊号码，直至排队等候领取药物，已是上午11时许的时间。

“由于我的父亲要检验血糖等事宜，而有关检测必须空腹进行，因而他必须得挨饿等待看诊，试问下，一个健康的人都已不能挨饿了，更何况是一个老人！”

他气愤地说，当天我的父亲排队取药时，由于取药的病患太多，而被指示下午再返回到该柜台领取药物。

他续说，当天下午他便在1时45分抵达该诊所，仅是等候领取药物就排了约1个多小时，待走出该诊所外时，看了手表已是3时许。

他认为，代议士或有关当局必须严厉关注有关问题，服务效率必须改善及提升，才能有效地解决问题，让年老者无须饿着肚子排队看诊。