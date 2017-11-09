首長：著重推動數碼經濟 砂續傾向發展預算案

首长阿邦佐哈里（中）向媒体展示其手中的2018年砂州财政预算案时摄。右1为副首长拿督阿玛道格拉斯。

（本报古晋8日讯）作为一个发展中的砂拉越州，2018年财政预算案将维持倾向发展的预算案。同时，也将着重于推动数码经济。

砂首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里今日上午在州立法议会殿堂提呈2018年砂拉越财政预算案时表示，砂州政府将持续以倾向发展的预算案来促进砂州经济成长，因此，分发57亿4千500万令吉，也就是占了总预算案总额的70%作为发展经费；剩余的30%，即24亿8千100万令吉则作为营运消费。

与此同时，2018年发展预算案中，30亿6千200万令吉，即53%的拨款将作为乡区发展经费。有关数额比2016年26亿5千万令吉和2017年的29亿8千200万令吉来得多。 砂州政府致力于加强落实发展计划以促使州发展。

他希望，在城市地区的年轻一辈能享有更好的设施以培育才能及推广具有创新能力的企业家。

与此同时，数码经济业将会是本州经济转型的催化剂，也是2018年州财政预算案中崭新的经济策略。

为让砂拉越能快速达到数码经济目标，州政府拨出10亿令吉作为数码基本建设和落实相关计划来推动发展。

2018年财政预算案关键经济策略还包括砂拉越转型议程、以投资推动经济成长、私人领域是经济成长的催化剂以及有效的服务系统。

2018年砂財算 赤字逾2億令吉

（本报古晋8日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里指出，2018年砂拉越财政预算案将记录赤字预算，赤字达2亿5千600万令吉。这是根据预算收入55亿2千500万令吉，相对于普通开销达57亿8千100万令吉所得出的预算结果。

他也强调，砂州收入自2015年后处于下降趋势，尤其是受到石油与天然气价格下降趋势所影响，同时也面对木材收入减少、股息收入减少等影响，而开销则处于增加趋势。2018年砂拉越财政预算案中的营运开销预算达248千100万令吉，比起今年的预算增加了2亿7千500万，相等于增加了12%。

尽管如此，他表示政府将着重研究与开发项目，以期能开创更多收入来源。

他指出，2018年砂拉越财政预算中将动用57亿8千100万作为普通开销，其中的24亿8千100万是作为营运开销用途，另外33亿充作法定基金，作为日后注入到发展计划及工程的用途。

在营运开销预算方面，7亿7千200万令吉，或营运开销的31%将充作薪酬用途、8亿6千万，或相等于35%充作供应与服务用途、8亿200万或相等于32%充作拨款与固定支付、3千700万充作采购资产、1千万充作其他营运开销用途。

至于2018年砂拉越收入预算放卖弄砂州预计获得55亿2千500万令吉，其中14亿7千万来自税收收入，另外38亿9千300万来自非税收收入。

税收收入方面，6亿4千100万令吉收入来自森林税收及收费、5亿3千万令吉来自销售税、2亿9千900万来自原水及采矿税收及土地租赁等收入。

而非税收收入方面，15亿7千700万令吉来自石油与开采税权益、10亿零800万令吉院子利息收入、7亿5千500万来自股利、3亿令吉来自土地税收、1亿2千万来自石油产品的进口与消费税收入、1亿3千300万收入来自执照、服务费、准证及租赁。另外，非税项收入达1千200万，另有联邦拨款所得预计高达1亿5千万令吉。

明年砂財算

重視州內基建發展

（本报古晋8日讯）2018年砂州财政预算案也继续着重于州内可持续与平衡发展，尤其是市区和郊区的平衡的发展。

首长阿邦佐哈里是于今日在州议会提呈2018年砂州财政预算案时，这么表示。

他称，在财政预算案中，州政府更加重视州内基本建设发展，例如道路、沟渠、电讯、水电供等，旨在提升与改善砂州人民生活素质之余，也同时吸引更多外资进驻。

他补充，在2018年财政预算案57亿4千500万令吉的发展开销，将用作执行多项主要发展项目，包括推动砂州数码经济、连接州内所有道路通行、扩大水供服务的覆盖、加强农业发展、加速郊区发展、工业领域发展、提供可负担房屋、及强化政府服务与人力发展。

他解释，2018年砂州财政预算中的发展拨款用途乃为州内整体公共领域开销的部分拨款，不包括来自联邦政府所分配的拨款。