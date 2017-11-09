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砂多媒體機構法案 三讀通過

发布于 November 9, 2017
砂州国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸也在州议会中提呈2017年砂拉越多媒体机构法案。
砂州国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸也在州议会中提呈2017年砂拉越多媒体机构法案。

（本报古晋8日讯）砂多媒体机构法案今日下午在砂州立法议会三读通过！
砂国际贸易与电子商务部部长拿督斯里黄顺舸表示，砂多媒体机构并不会违反管理电信或与联邦政府任何相关的多媒体法令。
他今日上午在砂州立法议会提呈2017年砂多媒体机构法案时指出，成立相关法案主要是让政府能达到数码经济州的目标。
他称，条例草案第9条详细列出了该机构范围的功能和权利。有关机构必须具备的功能如下：
1.建议政府在进行通讯及多媒体活动所涉及的州政策事宜，以发展州数码经济，包括数码基本设施发展、网路安全、人才发展、电子商务、数码科技研究与发展、数码创新与创业及数码政府；
2.刺激，支持，指导和促进在砂拉越的通信和多媒体研究和发展项目；
3.推广和促进电子网络系统，以及相关的应用技术的研究和改进过程；
4.评估通讯和多媒体领域的人力需求，及参与培训和开发人力资源计划;
5.促进公司和企业界对电子商务系统和科技的应用和使用，以开展他们的业务，进而在州内推广他们的产品。
6.履行州法律规定的职责。
与此同时，砂多媒体机构的权利也包括：
1.成立由可能或不可能成为砂多媒体机构成员组成的委员会，并委托该机构权利予任何委员会成员。
2.委任具备通信与多媒体方面相关知识、专长和警员的人为顾问；
3.成立或参与成立任何合资企业;
4.批准任何在土地或建筑物上安装、使用、维修或操作通讯塔的申请。
5.提供对通信和多媒体资源和产品进行相关研究的指南；
6.提供奖励金、拨款、贷款予和通信及多媒体相关的培训或研究；
7.出版或赞助出版有关通讯和多媒体的期刊，书籍等，同时保留版权；
8.为通信和多媒体相关机构提供拨款、贷款或预支来认购公司的股票或债券；
9.保护并持有政府或相关机构所编写、制作任何与通信及多媒体有关产品的拥有权；
10.出租或以发出准证的方式来借出砂多媒体机构的资产和产品；
11.接收合法的筹款；
12.与砂多媒体机构有关联的业务订立合约、建立信托；
13.使用与国家通信和多媒体活动有关的术语或指导方针；
14.在州法律规定下，就任何与通讯及多媒体活动相关事宜执行及执法；

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