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州議會150週年 首長推展紀念郵票

发布于 November 9, 2017
首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里（右）象征性准备将150周年纪念邮票贴上大信封上。
首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里（右）象征性准备将150周年纪念邮票贴上大信封上。

（本报古晋8日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里今日在州议会与联邦多媒体副部长拿督再拉尼共同推展与大马邮政公司合作推出极具纪念价值的州议会150周年纪念邮票。
今日的推展礼透过影片中的邮差因被闪电击中而穿越到现代的送信方式，亲临现身到州议会现场，趣味性的将信件交到首长手中，后才正式由首长主持。
该邮票是以州议会早期及现在的外观作为设计，从中描绘了从1867年民都鲁历史上第1次会议，直到现在的砂拉越州议会建立的变化，象征着议长的权力和权威，代表了今天的州议会会议已取代了经历30多年的新时代。
据悉，砂州议会作为全国最古老的立法机构，当年是由白人拉惹詹姆士布洛克指示第2代白人拉惹查尔斯布洛克查尔斯布洛克所成立。
总理事会议于1867年9月8日在民都鲁小村庄召开，总理事会成员是从当地部落领袖中挑选出来，他们被认为是帮助布洛克管理国家的前峰，砂拉越总理事会首批21名成员由查尔斯布洛克领导，其中包括6名布洛克官员和16个当地社区领袖。
在1976年，国家议会易名为州议会，并拥有属于自己的州议会大厦。砂州议会建筑物最终迁移到目前位于砂拉越河边一座小山丘上，与州元首皇宫和玛格丽塔堡垒为毗邻。直到2009年7月27日，耗资约3亿令吉的全新砂拉越州会议会大厦由最高元首主持开幕典礼。

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