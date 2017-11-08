艾德也淪淫魔！ 克莉絲汀娜控遭強壓性侵

好莱坞性骚扰事件连环爆，继王牌制片Harvey Weinstein、导演布莱恩辛格、奥斯卡影帝凯文史贝西被指控是淫魔后，以美剧《花边教主》里“Chuck Bass”一角爆红的男星艾德威斯维克（Ed Westwick），也被女星控诉曾遭他性侵，令大批剧迷与粉丝相当震惊。

提出群交邀约

28岁克莉丝汀娜柯恩（Kristina Cohen）昨在脸书PO出长文，透露自己在3年前被性侵的经验，她当时和一名与艾德熟识的制作人交往，2人有次一同到艾德家作客，艾德竟提出群交邀约，她觉得反感想离开时，制作人男友为避免尴尬，而跟她说“我们再待个20分钟就走”，艾德也表示她可以在客房稍作休息。克莉丝汀娜于是到了客房休息并睡着，却突然因艾德压在身上而惊醒，还感觉到对方把手指伸进她体内，她试图挣脱，但因体力悬殊而动弹不得，只能眼睁睁让自己被对方性侵。

克莉丝汀娜直呼“这是一场恶梦”，还透露事后制作人男友竟是责怪她，还建议她闭嘴，以免危及到未来的演员事业。她当时选择隐忍，直到最近有不少人跳出来自白，她也希望能透过说出自己不堪过往，鼓励有同样受害经验的人，并改变好莱坞产业扭曲的权力关系。

对这项指控，艾德随后在IG否认：“我不认识这个女人，我从没用任何方式来强迫女人。我从未犯下强奸罪。”