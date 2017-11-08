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蔡依林砸6千萬買新豪宅 在家就能看101煙火

发布于 November 8, 2017
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蔡依林去年与锦荣分手，妈妈不久前陪她看中位于台北市大安区的“敦南寓邸”，天后豪掷4.4亿元（约6161万令吉），买下高楼层2户共266坪。
据报道，和锦荣分手后，蔡依林除花钱把旧家重新装潢外，并积极寻找新房，打算搬离昔日爱巢。蔡依林日前买下位于敦南街的“敦南寓邸”建案，总共26层，只有50户；据知情者透露，日前蔡依林跟妈妈是趁下午人潮少低调看房，2人对于大楼的长方型格局及基本生活配置都很满意，重点是大楼四周几乎没大楼，视野辽阔，同时可防止被偷拍，再加上车道出入口也很隐密，安全性高又颇为低调。
大楼的销售员表示：“我们这边隐私度很高，住户数不多，再加上周边马路是单行道，就算有狗仔车也很容易发现，所以有不少名人来看房买房。”至于哪位公众人物有来？销售员立即说：“不方便透露。”
蔡依林买下的这2户豪宅，附近有成功市场、大安运动中心，还有远企以及国泰医院。对于住惯了大安区的蔡依林而言，新家坪数比瑞安怀石2户100坪多了1.5倍之多，不过新屋还未开始装潢，最快也要明年下半年才能入住。不过，对于蔡依林是否购置新宅？她的经纪人王永良表示：“没有，但是之前她确实有跟朋友去看过房子！”

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