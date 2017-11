吴绮莉和女儿卓林的关系越变越僵,上月底吴绮莉报警指闭门失窃,其后吴绮莉在社交网站发文:“已经看到别人穿着我的外套过生日,帮到人也是自己的幸运,这样想开心些。”

无独有偶,昨日卓林在社交网站上载了一张和女友Andi背向镜头手牵手的合照,更写道:“I want you babe. I want you when you’re sad. When you’re depressed. I want you no matter what. I love you.”(我需要你,你伤心或失落时我都需要你,无论怎样我都需要你,我爱你。)而图中女友Andi件粉红色外套甚为抢眼,《苹果》向吴绮莉问到两件事有没有关系,吴绮莉以短讯回复:“谢谢您的关心,现在只想把手上的每件工作做好。”