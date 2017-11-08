老樹不抵暴風雨倒下 住宅遭壓成危樓

80年老树连根拔起，压在陈氏一家的住所。

（槟城7日讯）80年老树不抵强风暴雨吹袭倒下，不偏不倚压在一户住家，导致该家园一片狼藉成“危楼”。

遭大树砸压的屋子，不仅屋梁断裂、天花板摇摇欲坠、厨房屋顶漏洞，其中一房间、篱笆和木匠工作室全毁，泊车亭也坍塌压砸在2辆轿车上，以致大镜爆裂，屋前道路更受阻，无法通行。这起事件是于前天凌晨，在亚依淡天公坛后方的住宅发生。

虽然没酿成伤亡事故，但陈氏一家对于屋子的现况仍倍感担忧，而向《光华日报》求助，盼获相关单位援助。陈秀玲（35岁，家庭主妇）心有余悸地表示，当晚倾盆大雨、处处水灾，导致回娘家的她只能继续逗留。当时，家外沟渠被树叶塞满导致排水不果，流入家中，不过家人即刻合力将树叶清走后，成功避免发生水患。

岂料，大树竟倒下，造成其客厅及所有房间的天花板下陷，甚至破裂，十分骇人。其中，受影响最严重的是房间部分，因被老树击中，家具、冰箱、床具杂乱得连门也无法打开。

“这房间本来是我弟弟住的，他人在外国工作，不常回来。很感恩他不在，否则可能闹出人命。”

为了安全起见，其奶奶已搬迁到亲戚家寄宿。他们从1985年入住这里，首次遭遇类似意外。一位在这里住了很久的老翁邻居告诉他们，倒下的大树已有80多年树龄，所以树干很大。事后，陈氏一家已到警局报案，也多次联系相关单位求助。

“我和妹妹分别在凌晨3时许和早上8时许联络消拯队伍，他们在下午4时许已来过一趟，清理屋顶和周边的树木、锯树等等；行动党亚逸布爹服务中心的选区助理也有过来勘察情况，他们说明天会动工。”