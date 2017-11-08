北海年邁夫妻 50年老家遭壓毀

两名年迈夫妻林操峇及梁亚珠居住了50年的木屋被大树压毁。

（北海7日讯）北海一对老夫妻所居住的木屋遭最近的风灾摧毁，连同3名女儿一夜间失去家园！

该对夫妻林操峇（72岁）患有中风，妻子梁亚珠（69岁）是名散工，他们位于北海美丽花园的木屋，因周日的大风灾导致大树倒下被压毁，顿时失去居所，所幸在热心人士的协助下迁入一个空置店屋暂时居住。

两名年迈夫妻生活并不富裕，育有4名女儿，大女儿已经嫁人，而和他们同住的3名女儿，只有一人有工作，另两人无业，其中一人更患上忧郁症。

3姐妹与父母同住

老夫妻患有忧郁症的三女儿林素莲（34岁）受访时表示，她的大姐已经嫁人，她和另两个姐妹及父母同住在该木屋。

她说，木屋遭到摧毁时，他们一时感到十分无助，因为他们没有地方可以搬迁。

她表示，父亲有轻微的中风，母亲兼作散工，她和妹妹目前则无业，只有二姐一人有工作。

林峰成：会给予必要协助

另一方面，林峰成行政议员表示，他的助理已经在跟进这个案件并会给予必要的协助。

他说，最重要的是该户家庭是否要搬迁或在原地重建家园。

他表示，要重建也需要看该地主同意不同意让他们重建，而且目前的建筑材料也相当昂贵。