張泰卿：現代學生心理複雜 老師須追求更新知識

新纪元学院教师进修中心主任王淑慧博士（左）在诗巫省独中董联会主席拿督张泰卿州议员（中）的见证下，颁发毕业证书予一名毕业生。

（本报诗巫7日讯）诗巫省独中董联会主席拿督张泰卿州议员表示，随着时代的不同与教育环境的改变，加上现代学生复杂的心理要求，身为老师的必须要努力追求更新更多的知识。

“我们必须认清社会的变迁和老师角色的转变。我们应该努力营造师生之间良好的默契和互动关系。要赢得学生的合作和尊敬，是需要长久持续的关怀和真诚，才可能做到的。”

他称，老师给予学生应有的尊敬，可能导引学生去尊敬学校的规定，去尊敬社会的规范。他指出，有时老师太过于权威或太过于维护自己的尊严时，常常会导致师生关系的疏离，甚至是紧张与对立。

张泰卿认为每一个学生都希望变好，如果学生发现没有成功的机会，那么该学生就可能会变坏。

他强调，批评与羞辱并不能增加孩子们的自信与勇气，而自信心和勇气，却又都是孩子今后面对社会适应和学业进步的基础。

因此，他表明老师在孩子的人生舞台中，扮演着一个很重要的引导角色。“有些成年人失去生活的自信心，是因为他们的老师使他们相信自己是低能的，是无用的。由此可见，老师对学生的影响是何等的巨大。”

张泰卿在新纪元学院教师进修中心与诗巫省独中董联会联办，诗巫公教中学协办的第二届中文“教育专业文凭课程”毕业典礼上致词时，认为想到教育工作的艰难和神圣，自我的学习和充实，专业的提升，是做好一个老师最重要的条件。

看一看今天结业的老师人数，是不是已经达到了理想。如果一个老师自己缺乏追求新知的热诚，那麽，他又怎麽能够激起并带动同学们学习的气氛呢？

因此，对于独中老师专业进修培训方面，张泰卿表明不愿在严肃与专业的教育问题上，作出太多不专业的评论。

他指出，教育专业文凭课程是很有意义的教育培训工作，而且这是独中教育专业升级的开始。

“所有参与培训的老师，我想告诉大家，今天的毕业，是为明天丶为永恒的学习，打下了最坚固的基础。教育专业的吸取和学习，是永无止境的。我们要永远保持学习的心、学习的激情。”