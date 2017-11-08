市會受促盡快解決 華僑路前段布滿坑洞

刘强燕国会议员：华侨路前段千疮百孔，威胁来往道路使用者的安全！

（本报诗巫7日讯）诗巫华侨路前段布满坑洞，成为“坑人的陷阱”，威胁来往的道路使用者及行人的安全，行动党南兰区国会议员刘强燕提醒诗巫市议会，正视民众所面对的困境，并尽快解决问题。

早前接获民众接二连三的投诉时，刘强燕身在吉隆坡出席国会下议院会议，返回诗巫后即在第一时间前往现场视察，发现华侨路前段布满坑洞的情况非常严重。

“这条道路来往的车辆众多，尤其是电单车，凹凸不平且湿滑的路面，让骑士经过时惊险万分。倘若对面有车辆驶来，狭小的道路更增加了危险性，更何况该路段的旁边正进行建筑工程。”

据民众提供的讯息，下雨天的情况更加恶劣，雨水淹没了道路，车辆对坑洞避无可避。此外，即使在晴天，该路段仍然是湿漉漉的，车辆经过，水花四溅的情况时常可见。

更甚的是，该路段距离市中区只有数百米之遥，许多居民出入时往往选择步行，湿滑的道路，无疑增加行走的风险，假使运气不佳，还可能被溅了一身污水。

“据我所知，截至今年10月25日，诗巫市议会所征收的2017年门牌税已达致3千391万8千970令吉53仙，同时也顺利收取了31.32%的门牌税拖欠款项，即206万零996令吉53仙，这足以证明大部份的人民都有按时缴付税务。”

她说，市议会收取了税务后，理应认真且务实的履行它的职责，重视民众的要求与投诉，尽速解决各种民生问题。