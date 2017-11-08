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古晉工業商務訪問考察團 巫中華總商會拜會副首長

发布于 November 8, 2017

（本报诗巫6日讯）诗巫中华总商会将于本月9日至10日（星期四至星期五）进行2天1夜的古晋工业商务访问考察团，同时也礼貌拜会砂副首长阿旺登雅。
该会会长许修增博士在今午的新闻发布会上，表示该会此行共有31位参与，除了礼貌拜会砂副首长阿旺登雅之外，也拜访古晋中华商会并与之交流。
他称，首日一行人将乘搭首班航班前往古晋，在抵达古晋后就直接参观中央市场有限公司的农场，随后参观古晋城市广场发展区及聆听古晋城市广场发展区进展讲解会，之后就由该会永久名誉会长丹斯里张仕国宴请午宴。
他续称，下午时分，在砂工业及企业发展部安排下，一行人将参观隆基绿能科技股份有限公司，晚上则是拜访古晋中华商会并与之交流。
他说，次日一早，一行人将拜访马来西亚全球创新与创意中心，之后就参观砂州立法议会大厅及拜访副首长阿旺登雅，然后获得砂拉越工业及企业发展部宴请午宴。
许修增也表示，若是有足够的时间，一行人将会前往景点参观，若是时间不充裕，则将会直接前往机场。
此行31位团员分别是永久名誉会长丹斯里张仕国、会长许修增博士、署理会长拿督刘增强、副会长吴仁煌、秘书长黄一新、中文秘书杨庆德、英文秘书丁家骅、财政杨庆顺、总务副主任江克智、商务主任周冠兴、技职教育副主任张元保市议员、福利主任陈孟东、福利副主任张鹤岑、交际副主任黄金春、农业主任何明贵、农业副主任池水光、工业主任严榀胜、亚细安事务主任郑荣裕、大厦管理主任陈丽燕、投诉主任唐荣国、理事刘可杰、船务报关代表黄敬秀、中区车商主席郭可明、船东公会中文秘书杨锦华、旅馆公会代表刘乃萌、砂电子商务主席周和利、会员许鲁旭、会员甲必丹黄仕旺、丹斯里张仕国秘书甲必丹吴思贤、执行秘书林垂英及资讯管理兼文化馆助理萧忠盛。

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