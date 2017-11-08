江先柱：搭建更佳聯繫平台 習英語 不威脅國語地位

（本报诗巫7日讯）作为国际三大语言之一，学习英语并不会威胁国语的地位，反而会让马来西亚，尤其是砂拉越与国际社会搭建更佳的联系平台，并提升各领域的发展。

人联党P211南兰区潜能候选人江先柱说，联邦旅游及文化部长拿督斯里纳兹里日前所发表的“我们必须护护国语，并阻止英语在马来西亚更进一步广泛使用”的言论，是狭隘的思维，且缺乏根据的。

“纳兹里表示全球只有英国丶美国与加拿大是使用英语的国家，是非常具误导性的。事实上，许多国家的人民都使用英语沟通，而亚洲国家与西方国家的人民，也在很大程度上使用英语交流。”

身为马来西亚的旅游及文化部长，江先柱指出，纳兹里经常与国际社会接触，本身理应对全球英语的使用情况更加明了，不应犯下如此错误，进而误导国人尤其年轻一辈，让他们认为英语是不重要的语言。

江先柱形容纳兹里在语言上的观点是矛盾的，早在今年8月15日他曾针对土著权威组织不满东海岸铁路计动土仪式插满中文标语旗帜，直指活动充满浓浓“中国味”一事指出，目前已是全球化世界，人人都会学多种语言来沟通，不需要存有种族歧视。

当时纳兹里也说，这样并不会使马来人少说马来语，并表示自己说多种语言，包括英文等，难道他也需要被对付吗？而若时间能重返，他愿意从小就开始学习中文。

“纳兹里对英语歧视与压制的做法，同时也不符砂拉越国阵政府的立场。人联党主席拿督沈桂贤部长在面子书就曾表明，因着年轻一辈缺乏对英语的掌握，以及英语是全球三大语言之一，已故前首长阿德南具有智慧与勇气，鼓吹英语成为砂拉越第二官方语言。且在砂拉越州议会，英语的使用率比国语的高，这在马来西亚可能是唯一的例外。”

正如砂副首长丹斯里占玛欣所说的，“纳兹里本身就是一个如何学习英语，而不会威胁国语地位的最佳例子。”

江先柱指称，作为一个资深领袖，纳兹里在不同的时段，对语言有着迥然不同的观点是让人难以接受的，这种互相矛盾的论调将会为国人带来混淆。

“纳兹里发布的这项具误导性的言论应该获得纠正，避免引起国人对英语使用与传播的误解，而让马来西亚在国际社会中处于不利的发展局面。”

“我认为，如果我们年轻一辈不懂得英语，将难以在这个全球化的世代，跨上国际社会的舞台。国家的许多领域发展，包括科技与工艺等，也将受到阻碍，进而冲击国家的进步。”

江先柱说，砂拉越政府已经将英语列为第二官方语言，有必要采取更多务实的措施与政策，在更多领域加强英语的学习、掌握与推广，使砂拉越子弟更容易跨上国际的舞台！