陛下：定有效法案 制止威脅宗教和諧

苏丹陛下及苏丹后参观展览。（新闻局提供）

（本报斯市7日讯）汶莱苏丹陛下致谕词时指出，唯一能制止威胁汶莱国内宗教和谐、误导性宣传的方法就是采取法律行动，并应该制定有效法案。

汶莱苏丹陛运是出席今日举行的“2017年知识大会”上发表谕词时如是指出。

陛下强调，这是唯一方法恶治拒绝进行祷告，或是离径叛道的想法等其他事件。

在提到大会主题“汶莱苏丹陛下治政50年，为宗教服务付出贡献”时，陛下指出此次大会毫无疑问将引导人们精切的了解到君主的职责和决定的后续影响。这将是学者们的义务和职责，提供人们正确无误的视角。

这需要专业和值得信赖的学者执行，并不是一个简单任务。

陛下也表示，领导是与知识相关，如没有知识领导将会受到损害，因艨知识是所有的启蒙之光，这也是陛下非常热衷于每年配合华诞而举行的知识大会。是项活动将会提供一定的知识。

陛下也指出，国家坚定不移，并不容许任何一方引进离径叛道的想法，导致汶莱回教社会分裂，并重申汶莱执行回教教育无人可对此提出争议，因为已制定为汶莱国家最后宪法的最后政策。

为此，那些策划挑战或是企图传播异常想法的人士将不被充许获得自由。

是项大会是于今在汶莱巴拉卡斯国际会议中心召开，汶莱苏丹陛下及苏丹后出席是项大会。苏丹陛下及苏丹后也随后出席了在会场举行的两个个别展览。

为期3天的“汶莱知识大会”将于本周四结束。