籌錢付罰款被拘留 華男剃光頭感受辱

左起砂行动党委员会秘书林思健律师与被剃光头的叶金明展示早上出庭认罪被罚款下午遭剃光头的证据及报案纸。

（本报美里7日讯）华裔男子因交通违章的案件出庭认罪被罚款，当事人虽在法定的时间内缴交罚款，但被送往监狱看守时期间则遭剃光头，人格尊严受侵犯。

被剃光头的华裔男子叶金明是名罗厘司机，现年44岁，已婚和育有2名孩子，经常需要出外地工作。由于违反2项交通法规，包括路税逾期和车牌不符合标准被警方开出罚单，在警方发出逮捕令下控上法庭。

叶金明表示，面对上述控状，他已在今年11月2日早上出庭，承认有罪，一共被罚款1万零500令吉，必须在期限内

缴清交通罚单。若无法缴付罚款，需以监禁4个月代替。由于他身上没有足够现金，需要时间筹募款项。

他说，他必须在下午4时缴清交通罚款，期间被送往监狱看守。而他的交通罚款付款于下午3时16分已缴清，

，在规定的时间内缴清，但在他被看守期间就被执行了。他遭狱警指示剃光头，并勒令其脱掉外衣拍照做记录。直到下午4时30分才被释放，自行安排交通回家。

“由于害怕，只能受制于人。我被强制剃光头，等于是犯人，侵犯了我的人格尊严，本身造成伤害。”

叶金明遭到监狱的官员刑求，大表不满，因此向砂拉越行动党委员会秘书林思健律师声讨监狱局的官员，并于11月3日向警方报案，希望警方以睿智的方式处理这起案件。

強制剃光頭辱人格

獄警違反人權

（本报美里7日讯）砂行动党委员会秘书林思健律师披露，强制剃光头这种侮辱人格的做法，不但违反人权，而且具有极大的污辱性。

“在刑事法典351条文下，没有经过同意情况下触及和提剃光他人的头发形同袭击罪行。”

他认为，有关狱警已抵触刑事法典第351条袭击，同时抵触刑事法典323条文（蓄意伤人）。除此，若执法警员未依照警方程序办事，也等同于藐视法庭推事判决。

刑事案律师林思健针对叶金明被剃头受辱事件披露，当事人已报警，希望警方可从这个角度去调查，另外监狱局应该对这名官员采取行动，给予当事人解释，而他将代表当事人致函给监狱官、美里监狱局、全国的监狱局总监和内政部长，反映此事。同时也将会向法庭投诉上述事情。

林思健也认为，有关狱警在滥用职权及侵犯人权。

“监狱是给人做辅导、改过自新、爱心的地方，官员应该要有高度的责任感跟非常良好的情绪管理。”

林思健在新闻发布会上呼吁那些在监狱局面对不人道或有辱人格的遭遇者或家庭及其成员，可向他寻求协助，揭穿有关事件。

他强调，在一个法治社会，任何人都知道，在一个人尚未被定罪之前，就算有嫌疑，仍然是无罪的。警方无权以对待犯人的方式来对待他们。