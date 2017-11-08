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計劃設4調制解調器 老人街免費WIFI受關注

发布于 November 8, 2017
美里老人街计划设置免费WIFI，让当地老人上网。
美里老人街计划设置免费WIFI，让当地老人上网。

（本报美里7日讯）老人街免费WIFI建议获关注，计划设4个调制解调器，初步估计提供200个用戶量。
人联党史纳汀支部于上个星期日早上在老人街与民众进距离交流中，日常在该街喝早茶的年老人向砂旅游、艺术与文化部助理部长拿督李景胜做出以上建议。
拿督李景胜认为，这是一项非常有意义的好建议，因为可以让年老人提供免费WIFI上网，让老人使用智能手机与家人互联，以及上网看新闻等等。
因此，他已将此计划交由特别助理陈宏祥处理，同时也联络大马电讯公司经理，今早陈宏祥与该公司职员到老人街进行探讨工作，策划该区的用量和设置的地方等。
根据大马电讯公司美里区经理沙丽法表示，初步估计在老人街设置免费WIFI应付200个用戶量，需要4个调制解调器，不过需要找一个适当的地方安装调制解调器。
她称，目前该公司在城里的秀菲雅路和马巴迪路进行安装免费WIFI，一旦这两个地点完成安置后，就会到老人街安装。
陈宏祥向媒体指出，希望大马电讯公司所提供的免费WIFI 不会出现龟速，他会继续与该公司跟进，以确保民众都可以上网。
他说，拿督李景胜已向该公司提出在老人街设免费WIFI的这项建议，目前仍需等待该公司总部批准，他们会尽快处理，希望能在11月尾能使用。

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