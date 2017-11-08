聯民黨美里的希望 3計劃為基礎設施發展

联民党埔奕支部主席蔡金忠（右）与流动服务团队成员合影。

（本报美里7日讯）联民党“美里的希望”第3计划为基础设施发展，即包括公共交通工具、焦点性的发展和公共卫生设施。

联民党埔奕支部主席蔡金忠表示，为了补充城市的方向，无论是成为宜居城市还是教育中心，都必须有一个总体规划，该计划必须与城市的展望融合在一起，以增强和保持我们习以为常的美里美貌。

他说，优质环境，大自然和生活质量一直是美里的独特之处。随着城市的发展，基础设施的生态系统需要跟随城市的发展而提升，从人们在城市内外的移动， 引进更多的游客，同时确保现在的居民在未来，将能继续享受和保持美里的独特性。

他指出，在公共交通工具方面，美里地方政府为了减少亏损而减少巴士服务，结果导致巴士服务被中止，让许多当地人和游客都无法继续享用这个服务。

由于美里市内只有两家仍营业的巴士公司，需要砂政府密切介入并与这两家公司合作组成一个联盟，以便能够利用联邦政府的阶段巴士服务转型（SBST）计划。

他说，SBST计划将看到政府急需注入资金，以振兴老化经营的公共交通系统。

蔡金忠在“美里的希望”计划书上指出，提供更舒适的新巴士，配有闭路电视等安全设施和免费无线上网，电子付费系统等便利设施，将为不断成长的城市提供优质巴士服务。

不但如此，与社区和旅游业界的代表交流与配合，设定城市中最需要增加和加强照顾的路线规划。

美里的焦点性发展，蔡金忠说基于机场扩建和双溪都九的海关升级的进展仍缓慢，必须由美里人推动和加强迅速推动连贯性的基础设施规划和实施。

“美里机场升级预算虽已分配，但升级计划是什么？ 有关方面是否参与拟议的升级计划？双溪都九码头的入境处每年处理超过200万人口，是否有任何扩展和运营总体规划概念？”

“美里的希望”第三计划指出，市政局、旅游局、业界人士和商会机构必须参与并积极推动这些计划，提供有建设性的意见。

现任或未来的领导者，都必须有紧急和及时的基础设施实施规划和远见，这必须是他们对美里未来发展的焦点。

蔡金忠在第三计划上指出，美里的公共卫生设施，即美里医院升级进展缓慢，这需要特别关注。美里医院的服务不仅是美里，还服务砂北部的大部分区域，但仍然是非常缺乏多种重要的专业设施。

建设公共卫生基础不是一蹴而就的，需要多年的规划，预算拨款和专业咨询，但如果我们现在不开始这个过程，我们将遭抛在后面。

公共卫生不仅仅是医院和医疗保健。这也是关于建立一个有利健康的生活方式环境。

此外，卑尔骚自然保护区 在城市公园的发展，正受到极大的期待。

美里目前的公园的维修保养和提升，如人造湖公园、公共公园，扇形公园和鲁哇湾休闲走道需要遭照顾。

无论是新、旧住宅区的绿化保留地段，都必须是良好的发展，而不是只剩下草木、草丛和荒野而已。

美里的希望計劃 陸續出爐

（本报美里7日讯）联民党自10月21日推出“美里的希望”第一计划后，第二和第三计划也陆续出炉，为美里做出有效的发展。

美里联民党埔奕支部主席蔡金忠表示，“美里的希望”第一项计划为经济计划，随后社会政治和基础设施发展也将之推出。

他续称，联民党共推出3项计划，因为这些计划都非常重要，有利人民，如果可达到以上计划，美里可说是个很成功的城市。

他表示，这3项计划是联民党埔奕支部流动服务团队在这几个月以来向美里人民收集后所整理出来的，这都是美里人民要看到成为一个成功的旅游城，有关计划书将呈上予砂拉越首长。

第一计划是经济，包括网络、石油大学、砂拉越石油与天然气公司总部，以及瓜拉巴南河道。

第二项计划是社会政治。这是因为青年都是砂拉越的未来，因此为青年人塑造的未来将确保给予他们公平的机会，让他们可以生活在多元种族的砂拉越里，过着繁荣、和平，和谐的日子。

通过现任和未来领导人实施政策的政治意愿，为青年提供坚实的未来基础。在国内和国际的地位上，必须实施和提高砂拉越竞争力，这政策势在必行。

其中包括年轻企业家与创新企业催化器，砂拉越成为信息通信技术（ICT）强国的方向，不仅仅需要基础设施的硬件。

蔡金忠表示，我们需要建立青年人有机会获得经验的实体中心。与商业设施建立商业中心枢纽，为青年人提供参与创业活动的机会，他们可能没有资金而面对资本约束。这些商务中心，必须拥有最新和最好的ICT 设施，使他们能够发挥想象力和创新潜力。

美里目前没有这样的催化器，更不应该遭遗忘。因此在私营部门的支持下，国家政府必须采取行动来建立类似的枢纽。设立创业投资企业家风险投资合作社，为创业投入资金。

接着，英语作为第二官方语言与马来西亚文并列。英语是商业通用语言。

砂拉越政府设立砂拉越教育部，是为下一代对国家教育政策施加更大影响力和控制力的第一步。在砂拉越，以马来西亚和英文作为官方传播媒介的重要性必须坚持保持。只有通过掌握好英语，砂拉越才能在国际舞台上推广其竞争力和创新能力。

最后，政府就业招聘强调多元种族分配。所有种族获得平等就业机会的政策，必须落实到位。

– 政府职业晋升的政策必须以精英为基础，消除人们是基于种族分配来获得晋升机会，消除异样眼光和偏袒的心态。

多元化的政府就业政策将确保所有种族在各级政府中都有良好的代表性，这等同于砂拉越所有种族的公平和平等发展。

按照砂拉越特定种族总人口的百分比计算政府职工的种族分配，即如果砂拉越的华人人口分布是25%，华人在政府工作的巴仙率必须至少是25％，而不得少于25％