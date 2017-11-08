首長：若技術達成熟 砂輕快鐵將用氫氣發動

砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里摄于新闻发布会。

（本报古晋7日讯）砂首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，现在全世界正在寻找能替代能源雀带核能发电，故此，他相信随着氢气及燃料电池研究理事会的成立，氢气发电的技术将取得成功，人们也将开始转向使用氢气和燃料电池。

他称，一旦氢气及燃料电池的技术在砂拉越达到成熟的阶段，本州轻快铁在往后也将使用氢气来发动。

他今日在新闻发布会上解释道，氢气主要是使用水来发电，并在进行化学分解后产生称之为副产物的氢气。而氢气发电方式不只是不会造成环境污染的问题，在水被分解为氢气及氧气时，氢气也能被液化，而被液化后的氢气也能出口至国外售卖，增加砂拉越州的收入。

他指出，砂拉越因为地理关系拥有充足的水源，因此在这方面比其他地区占多优势，如使用海水发电的国家必须事先淡化海水，也即除去海水中的盐分后，才能把水送入发电厂进行化学分解，而淡化过程又是另一笔额外费用。

阿邦佐哈里表示，氢气及燃料电池的技术已经存在市面上，因此此项研究将主要专注在成本及运作计算，他相信，该研究在3至4年努力后就能有成果。

“如果研究成果显示可行，本地的专业人员也将与国外的科技供应商合作设立其设施。”

获询及砂州政府将何时落实轻快铁的计划时，首长则称会在明日开跑的州立法议会财政预算案提呈后公布。

另外，砂能源公司主席拿督阿玛阿都哈密也表示，该公司自2009年至今已减少70%的碳排放量，这包括巴贡及姆伦水坝所生产的总碳排放量。