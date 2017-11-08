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鄭友璋：為會員謀福祉 同業同舟共濟建言獻策

发布于 November 8, 2017
马来西亚建筑商总会长符绩理（左）回赠纪念品予砂拉越建筑商总会与诗巫建筑商公会会长郑友璋。
马来西亚建筑商总会长符绩理（左）回赠纪念品予砂拉越建筑商总会与诗巫建筑商公会会长郑友璋。

（本报诗巫7日讯）砂拉越建筑商总会与诗巫建筑商公会会长郑友璋深信整体经济活动可能会迅速复苏，届时他们将伺机待发，大展宏图，因此他希望同业们能够同舟共济，发出一致的心声为公会建言献策，为会员谋福祉。
他指出，在过去数十年来，本州国民经济正朝向稳定发展阶段，基建进入了大规模的建设时期，土木工程建设取得了辉煌的成绩。
他称，今后由于世界经济衰退，故此大型的建设很可能会缓慢下来，而且在交通道路方面也是一样。
他续称，在私人企业界方面，由于市场不景导致企业界面对种种风险，再加上社会形势与激烈的市场竞争，所以同业们要有洞察先知的感知能力，透过聪明的运用资金与快速判断及应变的能力心渡过风险期。
郑友璋预料明年通胀将持续低迷，本州经济短期内也将受到影响，不过明显的长期影响将会是温和的。
他在两会与诗巫土木公会联合庆祝45、65与70周年纪念庆典晚宴上致词时，表示感到非常欣慰看到这3个业缘性“兄弟”会，自成立迄今，能够连成一家，通力合作，联合举办庆祝会，真正体现全砂各地的同业有共同的目标与同样的心声，永远保持着兄弟般之良好的关系，立下了劳资合作的良好榜样。
“回顾公会历史，先辈们创立的初心与使命以及数十年来所经历的艰辛过程，我们要感谢他们的功绩，要学习他们为会员所付出的无私奉献精神，今天，我们建筑商公会的大门，永远是开的，我们欢迎同业们加入这个大家庭，共同为同业谋取应有的权益。”

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