婆羅洲美食嘉年華 展延至26日

（本报美里7日讯）原订于本月25日（星期六）举行的“2017年婆罗洲美食嘉年华”开幕典礼，如今将展延至本月26日（星期日）傍晚6时30分。届时将邀请砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里担任开幕主宾，以示隆重。

至于开幕特别嘉宾则将由中国驻古晋领事馆总领事付吉军出任。砂旅游、艺术、文化、青年与体育部部长拿督阿都卡林则出席12月2日（星期六）的“民族舞蹈观摩交流会”，齐来推动民族文化事业。

以“团结民族”为举办宗旨的“2017年婆罗洲美食嘉年华”，将于11月24日至12月3日，在富丽华购物广场露天停车场隆重举行。举办目的旨在带动美里旅游业发展，同时也借此平台，促进各族之间的联系及情谊，凸显婆罗洲各民族团结友爱、共创和谐的崇高精神。

这项活动是由砂拉越伊斯兰信息中心主催、砂拉越华人公会主办。为使“民族团结”取得核心效应，主办方也得到各友族协会的盛情参与。合作伙伴包括有马来人协会、达雅人协会、马来西亚内陆人联合协会、锡克人协会、印裔协会等单位。

“2017年婆罗洲美食嘉年华”是以结合民族美食及文化于一身的盛会。除了设有美食专卖区，现场也备有民族手工艺术展览区、商品展销区及内陆居民文化村，达致民族一家亲的最终目标。

此外，主办单位也在10天的盛会中，策划系列精彩文娱节目供民众观赏，包括“美里嘻哈演出嘉年华”（11月24日）、“婆罗洲男女精英歌唱邀请赛”（11月25日）、“婆罗洲群星演唱会”（11月27日）、“尊巴（ZUMBA）慈善之夜”（11月28日）、“传统旗袍观摩赛”（11月29日）、“本地歌手及街头音乐演绎”（11月30日）、“婆罗洲健美先生比赛”（12月1日）、“民族舞蹈观摩交流会”（12月2日）及“环保服装比赛”（12月3日）。让到场支持者能尽兴而归。

此外，主办单位也特别获得银城唱片机构及来自雅加达印尼益俊音影公司旗下的多名歌星到场助阵。促使“2017年婆罗洲美食嘉年华”能成功举行。

首日的“美里嘻哈演出嘉年华”，将邀请砂拉越华人公会名誉顾问詹进来担任节目主宾。“婆罗洲男女精英歌唱邀请赛”邀请永久名誉顾问拿督林淑强担任节目主宾。“婆罗洲群星演唱会”邀请卑尔骚区州议员拿督陈超耀担任节目主宾，至于节目赞助嘉宾则为雅加达印尼益俊音影公司总裁章思雄。

至于“尊巴（ZUMBA）慈善之夜”的节目主宾则为砂地方政府部助理部长（地方政府）拿督朋光曼吉。

“传统旗袍观摩赛”的节目主宾为福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部助理部长罗茜担任。“本地歌手及街头音乐演绎”活动的节目主宾则由德朗乌山州议员丹尼斯奥担任，特别嘉宾为州立法议会副议长拿督格拉瓦。

“婆罗洲健美先生比赛”的节目主宾为蓝卑尔区州议员里宾，特别嘉宾为砂拉越华人社团联合总会会长许德忍。至于“民族舞蹈观摩交流会”的节目主宾为砂旅游、艺术、文化、青年与体育部部长拿督阿都卡林，特别嘉宾则由实务的区国会议员阿末莱担任。

砂旅游、艺术、文化、青年及体育部助理部长（旅游、艺术及文化）拿督李景胜将担任“环保服装比赛”节目主宾。

值得一提的是，在开幕典礼（11月26日）当天，也备有幸运抽奖供现场来宾赢取，民众只需登入“2017年婆罗洲美食嘉年华”脸书专页（Taste of Borneo Carnival 2017）按赞及分享即可。同时，首1000名到场者，也将获得由主办方提供的精致小礼品，先到先得，派完为止。

主办单位为感谢摊主的热情参与，也将设有最佳摊位装饰奖供赢取。首名得奖者可获现金奖1000令吉、第二名为500令吉及第三名为300令吉，以示鼓励。

主办单方日前已在美里各街道悬挂宣传布条及看板，欢迎民众踊跃参与这10天盛会，促进民族和谐及交流。