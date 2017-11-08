28日尊巴慈善之夜 善款捐3慈善團體

“尊巴（ZUMBA）慈善之夜”全体筹备会成员合影。

（本报美里7日讯）配合“2017年婆罗洲美食嘉年华”的举办，“尊巴（ZUMBA）慈善之夜”将于本月28日（星期二）晚上7时，在富丽华购物广场露天停车场隆重举行，所得捐款将全数捐献予三个慈善团体，为慈善献力。

为使活动更显隆重，主办单位将邀请砂地方政府部助理部长（地方政府）拿督朋光曼吉担任节目主宾。

参与当天“尊巴（ZUMBA）慈善之夜”的团体共计8组，导师计有24名。预计参与人数多达两百名左右。

这项活动的受惠单位包括美里特殊儿中心（PIBAKIS PDK MIRI）、莫斯再也特殊儿中心（PDK MORSJAYA）及向日葵儿童康复中心（PDK SUNFLOWER）。

主办单位将在盛会里为上述慈善团体进行筹款活动。美里特殊儿中心（PIBAKIS PDK MIRI）也将在现场设立两个柜台，售卖爱心贴纸及手工艺品，筹募常年活动经费。

尊巴（ZUMBA）是一种健康时尚的健身课程，它将音乐与动感易学的动作还有间歇有氧运动融合在了一起。尊巴是由舞蹈演变而来的一种健身方式，它融合了桑巴、恰恰、萨尔萨、雷鬼、弗拉门戈和探戈等多种南美舞蹈形式。

“尊巴”一词最早源于哥伦比亚俚语，意为“快速运动”。一节60分钟的尊巴健身课分成节奏强度不同的几个阶段，即便没有任何舞蹈基础的人，也可以得到放松和乐趣。