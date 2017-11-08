米爾支付用戶 首百名獲5令吉充值額

米尔国际集团与“2017年婆罗洲美食嘉年华”主办方签署意向书。左起为“2017年婆罗洲美食嘉年华”执行秘书刘欣怡、米尔国际集团市场执行员蔡健琛、大会主席陈邦顺及筹备会主席李添送 。

（本报美里7日讯）为使“2017年婆罗洲美食嘉年华”更添色彩，米尔国际集团与“2017年婆罗洲美食嘉年华”主办方签署意向书。凡在嘉年华期间注册为“米尔支付”（MILPAY）的新用户，将可获得5令吉充值额，万勿错过！

为了感谢民众和商家的支持，米尔国际集团特别于“2017年婆罗洲美食嘉年华”期间推出优惠。凡在嘉年华期间注册成为“米尔支付”（MILPAY）的使用者，将可获得各项优惠，达致双赢局面。

在开幕典礼当天，首1000名到场者将可获另外5令吉充值额。至于在其余9天的盛会期间，每日首500名到场者也将获得另外5令吉的充值额。

“米尔支付”（MILPAY）是一个电子钱包，就像微信支付或支付宝一样，而“米尔支付”（MILPAY）是以马币来计算充值。

在廿一世纪，电子商务及电子支付已从高科技普及化成为主流。透过互联网及物流管理等工具，电子商务及电子支付已经成为低成本高效率商业模式。

未花钱，先赚钱！马上注册成为“米尔支付”（MILPAY）用户，即可获得5令吉充值额。