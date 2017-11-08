阿旺登雅：森林 嚴重退化 政府意識持續管理重要性

Confexhub集团主席拿督阿都阿兹卡迪（中）移交纪念品予也是砂城市发展与天然资源部第二部长的阿旺登雅，右1为该部助理部长。

(本报古晋7日讯) 砂副首长拿督阿玛阿旺登雅表示，大马木材和木材产品出口总额在2016年尾221亿令吉，在出口商品领域上占17.92%的出口收入，同时在大马总出口收入的2.78%。

大马种植及原产业部预计，随着美元走强，美国将持续作为大马出口家具的最大市场，因此木材和木材产品在2017年的总出口额有望增长5%。

他指出，砂拉越2016年的木材和木材产品出口额为59亿令吉，约占马来西亚木材出口总额的27％。

他说，相关数据对砂拉越木材工业来说是极为重要的，也直接和间接性的为15万人带来就业机会。

他称，砂州政府意识到了可持续性森林管理的重要性，主要是解决一些正在面临快速发展的国家，严重造成森林退化的问题。

“我们也对意识到必须通过持续性森林管理，让人们能直接受惠的同时也能对森林地区做到维护环境的福祉。”

尽管如此，森林生态系统非常复杂，并受到了多项外界因素影响。这包括，世界各国不同的森林区域需要不同的持续管理策略。

因此，他们认为，可持续性森林管理的标准，必须不断依据新的形势来作出变动。 换言之，相关森林管理标准必须反映出国情和具体生态环境条件，特别是在社会、经济、政治、文化和精神层面上。

也是砂城市发展与天然资源部第二部长的阿旺登雅是在今日上午，受邀为2017年第二届2017年全球木材大会主持开幕仪式上，致词时如是发表。