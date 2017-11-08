首長：與時並進 人們必須善用網絡

砂州首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里(右4)在州内阁部长们的陪同下，为此项电子商务论坛主持闭幕典礼。

（本报古晋7日讯）砂州首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里再次强调，唯有通过数码经济，砂州才能转型成为先进州属。也鉴于此，他说州政府已经决定了数个政策，并提供平台让砂州人民在这个转型计划中扮演各自角色。

他说，随着网络时代的到来，人们必须善用并与时并进，就好比目前人们可以透过手机程序来呼叫服务司机来接送，但下一步已经有国家迈向无人化机器的步伐前进，就好象邻国新加坡已经出现无人驾驶呼叫服务，这也说明时代不停止的在向前迈进。

首长阿邦佐哈里今午未2017年电子商务论坛主持闭幕致词时强调，人们无论接受与否，都必需了解到数码经济的重要性。当中，他表示电子商务也必须获得人们重视，因为若懂得运用，它将能让人们可以更快速的销售他们商品。

他说，倘若人们懂得善用科技产品或平台，如脸书等去推销他们的商品，相信这将比起以往那种人对人的销售模式来得更快。

此外，他也以本州六小时航程内的庞大市场为例说，倘若人们能够接触到这些市场，相信这对于砂州人民来说是大有作为的。

阿邦佐哈里进一步说，以六小时的航程来算，这些市场包括了中国（14亿人口）、印度（11亿人口）及韩国或日本等，所以他认为人们必需了解它的重要性，因此必须要善用科技及时代变化所带来的便利。

当然，他了解要更能得心应手使用网络，那么快速的网络系统也是关键。所以他表示州政府在这方面已经投资了10亿令吉作为提升网络基本设施，而首相纳吉在不久前的财政预算案中，也拨款5亿给砂州。

尽管如此，但他表示这些拨款数额还是不够的，所以未来会继续争取更多这方面的拨款。