瑞士小村莊僅剩13名居民 變身特色酒店求存

瑞士位于提契诺州名为科里波（Corippo）的小村庄仅有13位居民。为避免其灭绝，一项基金会决定将其改建成大型酒店。

该村庄昔日也曾繁荣，到处是小广场和教堂，居民曾达到300多人。市长Claudio Scettrini今年54岁，是仍留在该村庄的唯一一位尚未退休的居民。不久前Scettrini与其他两位年龄分别为67岁和82岁的女性公务员辞职，表示他们已无力管理。目前有3位居民将离开该村，也就是说该村将仅剩下10位居民。

为避免该村灭绝，一项成为“Corippo 75”的基金会提出不同寻常的旅游规划项目，建议将拥有美丽石屋、狭窄小巷及大片优美山水风光的小村改建成为大型酒店。根据“Albergo Corippo”项目，该村主广场上的餐厅将变成酒店招待大厅，石屋将变成酒店房间。

该项目几年前就已开始，由Corippo村政府及瑞士国家权威开启，同时还收购该村的很多房子。基金会主席及建筑师Fabio Giacomazzi表示，每个小屋都将以曾长期居住在此的家庭命名。传统的生活方式将延续下去。该项目灵感来源于意大利。意大利也曾通过相似的措施来拯救荒废的城镇。Giacomazzi还计划修建磨坊和工厂，以种植黑麦。

其他计划包括短程运输服务，将顾客送到最近的公交站，带领来访者探索美丽风景、游览博物馆等。

Claire Amstutz今年61岁，目前已在韦尔扎斯卡山谷生活了18年。她认为该项目十分震撼人心。她在广场上经营一家小餐厅，并将对其进行扩建，提供更多的服务。尽管瑞士旅游成本较高，但该酒店价格还是较经济的。据当地媒体报道，该酒店价格为每晚75-91英镑（约416-505令吉），包含早餐在内。

目前，该计划已在瑞士旅游业引起较大的反响。瑞士酒店协会今年还为Albergo Corippo颁发“酒店创新奖”。据悉，该村预计将于2018年春季正式向游客开放。