為愛犬胸前紋身 「沒有男人敢要我」

英国莱斯特（Leicester）一位女子18岁时在胸前弄了个纹身，她直言后悔不已，又说这纹身令男士们都不想约会她。

现年28岁的史密斯（Adele Smith）以前饲养的纽芬兰犬“Max”在10年前生命走到尽头，史密斯就把它的脚印纹上身以示纪念，“我在颈上有车厘子（cherry）纹身，但要纹Max的脚印意味着我要多一点的空间，而我唯一想到够大的区域就是我的胸口。”

两只脚印各阔8寸、高3.5寸，纹身盛惠200英镑（约1109令吉），史密斯最初非常满意，“我上大学时人人都留意到我的纹身，我爱极了……我总是把胸部露出来展示我的纹身，但之后我开始听到负面批评，有人为我取花名‘狗奶’。我的胸部是每人最先留意到的地方，每件事都有关我双乳及纹身，而不是我。”

她更说胸前纹身令男士们不想约会她：“我自从10年前弄了纹身后，就未有过一段正常关系。我的自信被这个纹身击溃，我肯定这就是我10年来，没有太多段关系维持长过一个月的原因。”她又抱怨道：“男士们都误会我，他们以为我很容易到手，但我完全不是。”

史密斯开始接受激光治疗移除纹身，花费1000英镑（约5545令吉），需时18个月。