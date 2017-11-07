首页 新闻 大视野 為愛犬胸前紋身 「沒有男人敢要我」

為愛犬胸前紋身 「沒有男人敢要我」

发布于 November 7, 2017
gg23

英国莱斯特（Leicester）一位女子18岁时在胸前弄了个纹身，她直言后悔不已，又说这纹身令男士们都不想约会她。
现年28岁的史密斯（Adele Smith）以前饲养的纽芬兰犬“Max”在10年前生命走到尽头，史密斯就把它的脚印纹上身以示纪念，“我在颈上有车厘子（cherry）纹身，但要纹Max的脚印意味着我要多一点的空间，而我唯一想到够大的区域就是我的胸口。”
两只脚印各阔8寸、高3.5寸，纹身盛惠200英镑（约1109令吉），史密斯最初非常满意，“我上大学时人人都留意到我的纹身，我爱极了……我总是把胸部露出来展示我的纹身，但之后我开始听到负面批评，有人为我取花名‘狗奶’。我的胸部是每人最先留意到的地方，每件事都有关我双乳及纹身，而不是我。”
她更说胸前纹身令男士们不想约会她：“我自从10年前弄了纹身后，就未有过一段正常关系。我的自信被这个纹身击溃，我肯定这就是我10年来，没有太多段关系维持长过一个月的原因。”她又抱怨道：“男士们都误会我，他们以为我很容易到手，但我完全不是。”
史密斯开始接受激光治疗移除纹身，花费1000英镑（约5545令吉），需时18个月。

  • gg25

    瑞士小村莊僅剩13名居民 變身特色酒店求存

    瑞士位于提契诺州名为科里波（Corippo）的小村庄仅有13位居民。为避免其灭绝，一项基金会决定将其改建成大型酒店。 …
    November 7, 2017
    11 second read
  • 印尼火山持续喷发，火山灰腾空似云朵。

    噴發猛烈 印尼火山甦醒 「煙幕」鋪天蓋地

    （印尼苏门答腊6日综合外电报道）据外媒报道，印度尼西亚北苏门答腊省的锡纳朋火山周六再度猛烈喷发，火山烟灰铺天盖地。周围的村民保持警惕，因为该火山喷发近年来夺走了好些人命。 …
    November 7, 2017
    0 second read
  • 菲律宾马尼拉数千信徒集体游行 抗议肃毒血腥暴力

    馬尼拉數千信徒集體遊行 抗議肅毒血腥暴力

    （菲律宾马尼拉6日综合外电报道）数千名菲律宾天主教信徒，星期天走上街头集体游行，希望总统杜特蒂政府能在肃毒行动中停止血腥暴力，不再滥杀无辜。 …
    November 7, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • gg25

    瑞士小村莊僅剩13名居民 變身特色酒店求存

    瑞士位于提契诺州名为科里波（Corippo）的小村庄仅有13位居民。为避免其灭绝，一项基金会决定将其改建成大型酒店。 …
    November 7, 2017
    11 second read
  • gg24

    失蹤5年女兒報夢 媽媽入棕櫚林起回骸骨

    泰国一名女子声称失踪5年的女儿突然向她报梦，说自己已被杀并点出埋尸地点，她随即到警署报案。警方跟随她去报称的埋尸地调查，竟真的掘出一具尸骨，将作DNA检验确认其身份。 …
    November 7, 2017
    1 second read
  • gg28

    坐路邊滑手機被消防栓 倒楣男遭狗抬腿尿背上

    （巴西18日讯）近日国外网友间流传一段逗趣影片，一名男子坐在巴西街头专注低头滑手机，或许是真的“定住不动”太久，下一秒竟然遭一只白色流浪狗当成消防栓或雕像尿尿。影片在各大社交网站流…
    October 19, 2017
    0 second read
Load More In 大视野
评论功能已关闭