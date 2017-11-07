曹觀友：迎英王儲無特別粉飾 優先清理垃圾

（槟城6日讯）英国王储查理斯夫妇周一晚抵槟，纵然槟城当下仍旧满目疮痍，但槟地方政府委员会主席曹观友强调，地方政府仍将清除倒下大树、恢复交通为优先，不耗人力和时间粉饰街道。

他周一接受《光华日报》访问，确定查理斯夫妇访槟行程，不受灾情影响，而作出变更。地方政府也不会优先处理王储探访的路线行程的垃圾，一切以灾民需求为先。

“王储行程一早安排了，王储是次来访有其历史渊源，更为彰显马、英建交和友好关系，灾后的槟城面貌是真实一面，相信王储也想了解。”

他坦言，为迎接王储来访，实际上地方政府早在一、两周前已逐步完成各景点路线安全勘察，即依当局要求将置放工业废料或其他的大型垃圾槽移走，以策安全。

他指出，所有路线勘察后，主要为移走阻碍交通的障碍物，以确保其来访一路顺畅。

只是，由于槟城前天风雨围城后，灾后城市面貌有损，许多民众正在清扫家园，所以大街小巷都可见垃圾或破烂家具堆积。

但曹观友直言，地方政府会确保其到访路线，没有障碍物存在，但无法优先清除所有垃圾，毕竟从其抵达巴六拜国际机场，直到各景点，涉及范围甚广。

“所以地方政府会秉持早前的处理方式，优先处理阻碍交通大树，再依灾情进行重点处理，以灾民为主。”

查理斯王储到访槟城，9站景点中的6站行程集中在乔治市古迹区，即圣乔治教堂、椰脚街清真寺、韩江家庙、斯里玛哈玛丽亚曼庙、孙中山槟城基地纪念馆及侨生博物馆。

另3站是到访巴都茅世界鱼类中心、北海大马皇家空军五国联防指挥基地及桑赫斯特皇家军事学院校友会招待会。