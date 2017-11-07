首页 新闻 国内新闻 檳政府州議會呈緊急動議 辯論水災救災課題獲一致通過

檳政府州議會呈緊急動議 辯論水災救災課題獲一致通過

发布于 November 7, 2017
副揆阿末扎希视察槟州水灾时与槟州首长林冠英互相亲切问候。
副揆阿末扎希视察槟州水灾时与槟州首长林冠英互相亲切问候。

（乔治市6日讯）槟城州政府今天在州议会提呈紧急动议，以辩论应对该州严重水灾课题，并获得一致通过。
掌管地方政府、交通管理与治水事务的槟州行政议员曹观友在提呈动议时，促请中央、州政府和地方政府有关当局重新检讨并改善赈灾标准作业程序，从而更有效地传递资讯、动员救灾及施援。
“州议会呼吁所有有关当局合作解决水灾问题，通过推行更全面的治水计划、提高人民对环保重要性的醒觉，以及提升应对任何灾难的能力。”
他说，槟州议会向水灾罹难者家属致哀，并感谢参与救灾的所有人士。
“州议会对在豪雨导致的这场水灾中蒙受损失的家庭和个人表达关切。”
曹观友也是巴当哥打区州议员，他今天援引槟州议会议会常规第30条文提呈上述紧急动议。
此外，国阵浮罗勿洞州议员拿督莫哈末法立德支持动议时说，救灾工作仍有待改进，包括临时疏散中心的床位不足，以致有的灾民仅铺一块布睡在上面。
行动党浮罗地滑州议员叶舒惠建议设立电子告示板更快向民众传达水灾的资讯；行动党爪夷区州议员孙意志则要求气象局快速向民众传递资讯。
行动党斯里德里玛州议员雷尔则感谢副首相拿督斯里阿末扎希于案发当天凌晨3时接听槟州首长林冠英的求援电话，并立即动员军人前去救灾。
“尽管我们有时会为了政治课题互相争论，但是在这个灾难之际大家展现出人道精神，纷纷前来帮忙。首相署部长拿督斯里沙希淡也亲自到威省中区，并在深夜召开会议以确保救灾工作顺利进行。”
曹观友在总结辩论时说，州政府将会把所有提出的问题和建议转达其他相关机构。
他说，州水利及灌溉局将获得中央政府的拨款，在4条主要河流即瓜拉慕达河、北赖河、双溪槟榔和柔府河推行水灾预警系统。

  • gg25

    瑞士小村莊僅剩13名居民 變身特色酒店求存

    瑞士位于提契诺州名为科里波（Corippo）的小村庄仅有13位居民。为避免其灭绝，一项基金会决定将其改建成大型酒店。 …
    November 7, 2017
    11 second read
  • gg23

    為愛犬胸前紋身 「沒有男人敢要我」

    英国莱斯特（Leicester）一位女子18岁时在胸前弄了个纹身，她直言后悔不已，又说这纹身令男士们都不想约会她。 现年28岁的史密斯（Adele Smith）以前饲养的纽芬兰犬“…
    November 7, 2017
    4 second read
  • 印尼火山持续喷发，火山灰腾空似云朵。

    噴發猛烈 印尼火山甦醒 「煙幕」鋪天蓋地

    （印尼苏门答腊6日综合外电报道）据外媒报道，印度尼西亚北苏门答腊省的锡纳朋火山周六再度猛烈喷发，火山烟灰铺天盖地。周围的村民保持警惕，因为该火山喷发近年来夺走了好些人命。 …
    November 7, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 菲律宾马尼拉数千信徒集体游行 抗议肃毒血腥暴力

    馬尼拉數千信徒集體遊行 抗議肅毒血腥暴力

    （菲律宾马尼拉6日综合外电报道）数千名菲律宾天主教信徒，星期天走上街头集体游行，希望总统杜特蒂政府能在肃毒行动中停止血腥暴力，不再滥杀无辜。 …
    November 7, 2017
    0 second read

  • 曹觀友：迎英王儲無特別粉飾 優先清理垃圾

    （槟城6日讯）英国王储查理斯夫妇周一晚抵槟，纵然槟城当下仍旧满目疮痍，但槟地方政府委员会主席曹观友强调，地方政府仍将清除倒下大树、恢复交通为优先，不耗人力和时间粉饰街道。 …
    November 7, 2017
    0 second read
  • 洪水挡不住考试路，拿督阿末赛益中学的学生周一上午踏桌而过赴考场。

    各方護送SPM學生赴考

    （北海6日讯）军警出动四轮驱动车和罗厘载送，校方用桌子搭成临时桥梁让学生进入考场，考生排除万难考SPM。 …
    November 7, 2017
    0 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭