檳政府州議會呈緊急動議 辯論水災救災課題獲一致通過

副揆阿末扎希视察槟州水灾时与槟州首长林冠英互相亲切问候。

（乔治市6日讯）槟城州政府今天在州议会提呈紧急动议，以辩论应对该州严重水灾课题，并获得一致通过。

掌管地方政府、交通管理与治水事务的槟州行政议员曹观友在提呈动议时，促请中央、州政府和地方政府有关当局重新检讨并改善赈灾标准作业程序，从而更有效地传递资讯、动员救灾及施援。

“州议会呼吁所有有关当局合作解决水灾问题，通过推行更全面的治水计划、提高人民对环保重要性的醒觉，以及提升应对任何灾难的能力。”

他说，槟州议会向水灾罹难者家属致哀，并感谢参与救灾的所有人士。

“州议会对在豪雨导致的这场水灾中蒙受损失的家庭和个人表达关切。”

曹观友也是巴当哥打区州议员，他今天援引槟州议会议会常规第30条文提呈上述紧急动议。

此外，国阵浮罗勿洞州议员拿督莫哈末法立德支持动议时说，救灾工作仍有待改进，包括临时疏散中心的床位不足，以致有的灾民仅铺一块布睡在上面。

行动党浮罗地滑州议员叶舒惠建议设立电子告示板更快向民众传达水灾的资讯；行动党爪夷区州议员孙意志则要求气象局快速向民众传递资讯。

行动党斯里德里玛州议员雷尔则感谢副首相拿督斯里阿末扎希于案发当天凌晨3时接听槟州首长林冠英的求援电话，并立即动员军人前去救灾。

“尽管我们有时会为了政治课题互相争论，但是在这个灾难之际大家展现出人道精神，纷纷前来帮忙。首相署部长拿督斯里沙希淡也亲自到威省中区，并在深夜召开会议以确保救灾工作顺利进行。”

曹观友在总结辩论时说，州政府将会把所有提出的问题和建议转达其他相关机构。

他说，州水利及灌溉局将获得中央政府的拨款，在4条主要河流即瓜拉慕达河、北赖河、双溪槟榔和柔府河推行水灾预警系统。