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北馬又接紅色警報 暴雨或再襲

发布于 November 7, 2017

（槟城6日讯）大马气象局属下国家地理信息中心指出，今年11月4日至5日，马来半岛北部突然出现的低气压，导致风力凝聚，产生强降雨，继而引发北马的槟岛和吉打州发生大水灾。
国家地理信息中心文告说，早在今年11月1日中午12时30分，气象局就已发出第一阶段的黄色警告，提醒受到大风雨波及的州属将包括：吉兰丹、登嘉楼、霹雳、玻璃市、吉打和槟城。
文告说，11月2日，大雨警报提高到了橙色。11月4日傍晚6时10分至9时30分，玻璃市、霹雳、吉打和槟城的暴风雨警告讯息，纷纷从橙色飙升到红色等级。
报告指出，11月4日至5日的暴风雨，槟岛灾情最严重，灾区包括巴央巴鲁、双溪槟榔区、巴都丁宜、浮罗山背以及威北地区，因而发生了土崩、树倒、马路断裂及人命伤亡惨剧。根据灾情报告，直到11月5日上午8时，受到大水灾波及的槟岛灾户有616户、吉打146户，2103人被迫离开家园暂居庇护中心。

希山空降送暖
為災民打氣加油
（槟城6日讯）国防部长拿督斯里希山慕丁今日抵槟探访水灾灾民，温暖的送上拥抱安慰及救灾援助品，希望可为灾民们打气加油，盼他们渡过难关。
希山慕丁今日上午11时抵槟首站就来到大英义学园巡视灾情及派发援助物品。他抵达时就获得许多灾民的欢迎，而他也不忘聆听灾民的心声，给予拥抱及安慰。马来西亚武装部队（ATM）今日也派出约有200名来军人参与救灾工作，动用了4辆7吨卡车及一辆部队货车，运送所需物品给灾民，包括被单、床单、睡袋、白米、矿泉水等日常用品及食物。
希山慕丁在巡视灾区后召开记者会表示，天灾并没有分种族、贫富及宗教，但这次的天灾背后也给灾民一个正面启发，从中促进人民团结。他也希望槟城不要再下雨，在吸取这次的经验后，可以尽快找出水灾源头，以免该事件再发生。
他透露，根据早上在上空巡视，槟州整体灾情已减缓，若没有再下雨，就必须专注在水灾善后工作，而这次他也出动喷水枪（Water jet）及其它器材来协助灾民清洗住家。
询及有关槟州首长林冠英致电副首相求助之前，武装部队是否已出动，他没正面回应，仅说该队是不看州属、肤色及对象，只要人民有需要，部队就会出来给予援助。他说，该部队有本身的标准作业程序（SOP），一旦获得指挥官的指示，无论凌晨2时或3时，军人皆会出动协助灾民。
询及有关槟州政府没有下场给予援助的指责，他则回应说这取决于州政府。

氣象局若預先通報  副揆：損失可減至最低
（北海6日讯）副首相拿督斯里阿末扎希坦言，此次因温室效应而引起的天灾，并没第一时间传给槟州政府及相关单位，不然将能把损失减至最低。
他说，气象局有必要在发现天气异常后，及时地通知州政府，以做出安排；但此次红色警报却没来得及在所需时间内告知当局，以致槟城在毫无预警下面对天灾。
“如果能提早通知，各单位就能在灾难前夕做出预防工作，把伤害减至最低。”
他强调，北马此次的水灾，将成为当局的一个教训，提高我国未来应对灾难的素质。
他是到威北探访水灾灾民后，在记者会上这么表示。
他强调，根据气象局资料，此次气候变迁将从11月开始，持续到明年2月，且大马多个州属都被牵连，所以他要求各单位和州属提高警惕，随时准备应对这次的天气变化。
他补充，这次异常天气在北马开始登陆，随后将蔓延至东海岸，包括吉兰丹，登嘉楼及彭亨，也可能到柔佛。
之后，有关异常天气将在12月分登陆东马沙巴及沙拉越，持续至明年结束。
他也在会上指示首相署部长拿督斯里沙希淡，尽快整理灾民登记，务求在7日上午10时，把名册交到他手上，以便尽快安排各项援助。
同时，他也透露，目前各单位已成立总协调室，把相关救灾单位包括军方及警方，协调北马一带的救灾工作。
“我们担心暴雨再度侵袭北马一带，引起另一波的水灾，所以已嘱咐各单位准备好，成立工作室协调救灾工作。”

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