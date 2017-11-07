姚文春：慶祝小販日 冀政府1118列公假

众嘉宾共切蛋糕。前左2起分别为教育奖励金赞助人吴武贞、晚宴总赞助人蒋瑞灿、马来西亚贩商联合总会会长拿督姚文春、天猛公拿督刘利民、主席张泰凤、主宾丹斯里张仕国、筹备会主席吴巧珠、砂拉越贩商联合总会长甲必丹林寿祺及敬老会筹助人吴道良。

（本报诗巫6日讯）马来西亚贩商联合总会会长拿督姚文春希望政府把11月18日列为公共假期。同时，他也呼吁全砂各属会大力支持大马贩总正在筹募中的百万高等教育基金。

拿督姚文春昨晚在诗巫贩商联合会庆祝2017年度1118小贩日庆典兼会员子女教育奖励金颁奖礼暨敬老晚宴上说，诗巫贩商联合会庆祝1118小贩日的盛大场面，显示诗巫小贩的团结。

他也对有“大马小贩之父”之称的丹斯里张仕国在名成利就后依然对小贩不离不弃，已连续5年赞助全国贩总的爱心工程助学金，过去每年赞助12万令吉，今年虽然经济不景气，还是赞助了8万令吉。

拿督姚文春也说，国际有三八妇女节，工人有五一劳动节，而前首相制定的1118小贩日，是小贩对国家的付出与贡献得到认同与重视，因此他希望诗巫小贩公会每年都举办1118小贩日，并且一年比一年办得更盛大。

拿督姚文春在2015年接任大马贩商联合总会长，大马贩总将于今年11月17及18日在巴生庆祝1118全国小贩日，同时也举行全国代表大会及选举第44届中央委员。另外，大马贩总于11月22日及23日也将举办1118好声音卡拉OK歌唱比赛，筹募贩总百万高等教育基金的联欢晚宴。姚文春呼吁全砂各属会大力支持，使贩总高教基金早日达标，全马各属会都能受益。

诗巫中央市场可容纳1千多个小贩，姚文春对这样的规模表示欣赏，并认为诗巫中央市场是全马的楷模，因此他在今年9月份的一项宴会上将诗巫的规模反映给柔佛州务大臣，争取在新山兴建大市场。

“目前，初步鉴定新山再也有一块5英亩的土地适合发展。而我会跟进这项工作，并认为新山有希望兴建类似诗巫的大市场。”

拿督姚文春也提醒小贩同业，买卖市场必须讲究卫生，商品也要讲究包装。同时，面对科技时代，小贩也必须学习电子商务，比如通过面子书进行商品宣传。

“中央政府于2015年4月1日拨款设立的3千万一马华裔基金会，2016年及2017年分别加码2千万，2018年财政预算案中再度加码3千万，总共达到1亿令吉让全国小贩申请贷款，最低利息4%，帮助小贩转型。”

根据拿督姚文春的了解，目前的申请文件有2千800份，其中2千份已经批准。另外，他也表示，小贩通过自身的勤劳而得到收获之余，也要感恩社会，并回馈社会。