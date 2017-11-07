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張仕國：不要看扁自己 我也是小販出身

发布于 November 7, 2017
在丹斯里张仕国（右4）的带动下，小贩领导一起合唱“团结就是力量”。左3起分别为筹备会主席吴巧珠、诗巫贩商联合会主席张泰凤，砂拉越贩商联合总会长甲必丹林寿祺及马来西亚贩商联合总会会长拿督姚文春等人。
在丹斯里张仕国（右4）的带动下，小贩领导一起合唱“团结就是力量”。左3起分别为筹备会主席吴巧珠、诗巫贩商联合会主席张泰凤，砂拉越贩商联合总会长甲必丹林寿祺及马来西亚贩商联合总会会长拿督姚文春等人。

（本报诗巫6日讯）有“大马小贩之父”之称的丹斯里张仕国吁请小贩不要看扁自己，他本身从来就不讳言自己就是小贩出身。
而他当年做小贩的成功秘诀，就是每天笑口常开面对客人，因为微笑就是成功的一半。“我也从来不去想自己几岁，我就永远不会老，如果一味想起自己的年龄，就完蛋了！什么都不想做了！”
他昨晚在2017年度1118小贩日庆典兼会员子女教育奖励金颁奖礼暨敬老晚宴上也鼓励小贩扩大业务，改变经营的方式，不把市场局限在诗巫。
他认为砂州有幅员辽阔的土地，除了栽种猫山王，还可以进行下游工业，加工后外销。“世界65亿人口，如果有20亿人吃榴莲，就不得了！我在广州吃到一块180令吉的猫山王比萨。”
张仕国说，目前出口中国的榴莲采用急冻技术，可以保持质量。砂州应该往这方面去发展，物色土地进行榴莲加工。
张仕国也说，小贩也要塑造精英份子，不论是小贩还是公会本身都必须寻求突破，尤其是要鼓励年青一代加入，才会注入新的思维与作风，将小贩行业数码化。
“现今的小贩行当有被淘汰的现象，主要是因为没有年轻的接班人。许多父母不让子女当小贩，实际上，行行出状元，别以为当小贩只是赚取蝇头小利，只要懂得掌握时代的趋势，寻求转型就能突破。因为时代已经走到连卖菜都能用电子钱包支付了！”
他重申，进入21世纪的高科技时代，小贩跟不上时代，就会不进则退。小贩尤其不要养成依赖的心理，失败者站不起来往往就是因为过度依赖。
他也提醒小贩们关注中国推动的“一带一路”，赶搭列车，开拓商机。全国有100多万小贩，而机会是掌握在自己的手中。

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