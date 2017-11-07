林漢璋：積極推動汶中友好關係 傅峰山任內貢獻大

卸任参赞傅峰山和新上任参赞宜波赠送纪念品予汶莱福建会馆，由主席林汉璋和署理主席林四长接受。

（本报斯市6日讯）汶莱福建会馆主席林汉璋欢迎到访该会馆卸任和新上任中国驻汶莱参赞，在交流会上介绍了有关汶莱土地总面积为5千765平方公里，人口40余万，华人大约有5万人，福建人居多。在这片沃土生根发芽、茁壮成长，进而落叶生根建立家业，开枝散叶，归化于这个和谐安定的国家，开创了属于自己的一片天空，并且也在汶莱承传起中华文化，代代相传。

他说，汶莱福建会馆于1998年7月1日获得汶莱社团注册局来函批准成立，首届理事会（1999－2000）于1999年1月1日晚宣誓就职，并于2001年5月9日正式拥有自己的会所。成立迄今区区十九年，以联络乡谊，服务同乡为己任，会员从最初数十人到如今千余人，发展稳中求进。除了联谊会务，会员中更不乏商业才俊与企业家，他们积极投入国家与社会的建设工作，为国为民贡献微薄之力。

在汶莱苏丹的英明领导下，人民安居乐业，虽然各族文化各异，但彼此相互尊重包容，同时也融合异族文化，形成汶莱特色风情，故有”和平之乡”的赞誉。

在各界商人配合与推进下，汶莱经贸欣欣向荣，在汶中经贸合作方面，更是蒸蒸日上。对此，感谢傅峰山参赞在任内作出大量贡献，积极推动汶中友好关系，让国家与本会，无论是在与中国民间的联系，抑或在商业上的合作，都获得良好的进展，让双方关系更进一步。

他称，傅峰山参赞的高度贡献，我们有目共睹，并表示敬佩，同时，对于傅参赞的即将离任，我们也深感不舍，然而聚散离合本是常态，虽然不舍，但还是祝愿傅参赞未来发展顺利，在外交工作上不断取得更好的成绩，在新的岗位上作出更大的贡献。

同时，我们也热烈欢迎中国驻汶莱大使馆新任参赞的到任履新。

主席最后还提到了当前汶-中关系全面发展，尤其经贸合作势头迅猛，而新任参赞的到任，相信将为汶中的持续合作作出贡献，让汶中经贸合作再上新台阶；同时在“一带一路”的倡议下，相信将扩大汶中合作面，加深汶中合作力度，让汶中关系历久弥坚，源远流长。