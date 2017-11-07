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向大馬海事局 3官員行賄 1家3人 被控上庭

发布于 November 7, 2017
第三名嫌犯以毛巾掩盖脸孔。
第三名嫌犯以毛巾掩盖脸孔。

（本报美里6日讯）1家3口疑涉嫌1宗向大马海事局3名官员贿赂活动，结果被举报遭大马反贪会逮捕告上法庭。
第一嫌犯为58岁的父亲、第二嫌犯是21岁女儿，第三嫌犯是31岁儿子（已婚，育有3名孩子），他们于昨天下午2时30分在怡和路住家被反贪会官员逮捕。
法庭报告显示，第一嫌犯陈某涉嫌向3名海事局官员贿赂，3名官员分别是沙巴州和纳闽执勤重要的职位官，陈某企图把现金贿赂给3人。
这项贿赂金是陈某因为介入外国人在我国水域非法捕鱼的活动，为了希望海事局官员不对他们采取任何突击行动，作为“掩护金”。
这是一项贪污行为，3名分别来自沙巴州和纳闽的大马海事局高官因此而向大马反贪会投报，要求介入调查。
由于大马反贪会无法在逮捕3名男女嫌犯24小时内完成调查工作，即包括目前该局仍需要找出更多有利证据和证人，以及重要文件正在处理中等等，因此今日上午10时30分，由大马反贪会主控官将3嫌犯押上法庭申请扣押期。
反贪会援引117条文向法庭申请延扣，推事已批准扣押3名嫌犯7天，以让该局足够时间彻查，于本月12日再次过堂。
根据第一嫌犯被捕后指出，他患有轻微忧郁症，且健康状况欠佳。在这方面，大马反贪会主控官向推事指出，昨天第一嫌犯被捕时请神良好，没有任何异常。

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