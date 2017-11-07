首页 新闻 南砂新闻 泰益：迎合世界改變趨勢 教育模式要加速

泰益：迎合世界改變趨勢 教育模式要加速

发布于 November 7, 2017

（本报古晋6日讯）4.0工业革命实现彼此联系、精明仪器及新媒体让职业中的改变形式。因此，教育系统也要随着趋势改变，特别是现在朝向4.0教育系统，便要加速教育模式以迎合世界极速不断在改变的趋势。
砂州元首兼砂拉越名誉校长敦泰益玛目是于今日出席砂大第21届毕业典礼上致词时，如是表示。
他说，世界持续在进步及改变，尤其是在日常生活中都可以感觉到，包括教育。教育发展也同时在迅速改变，因此，终身学习不再是教育方针，尤其是每个人要懂得适应不断在改变的国际职业。
因此，他促请所有毕业生要时常通过阅读和研究更新知识，以迎合一直改变的国际趋势。
他说，迄今世界一直强调4.0工业革命，已为所有的产品及服务进行改变。尤其是在生产过程方面，在社会、国家及世界上都可以体验到。
“在高科技越来越先进及快速进展方面，也逐渐改变世界的环境，世界也在高科技及不断更新的数码科技进行联系，到最后我们无法辨认何谓真实与否？”
他补充，要在教育系统4.0达到成功，亦有三大重要事项需要砂大及其它国内大学执行。
他称，首先，教育计划时常要更新及适应4.0工业革命，以塑造人类与机器以适应建造可能性新科技的人力资本。
第二，为了充分利用数码科技，必须要有智慧的人力资本以应付这互联网的世界，尤其是在执行大数据、开放资源内容及私人数据都使用高科技；
第三，在未来的学习计划上预备学习框架，所塑造的人力资本必须符合从小至职业生涯的终生学习，因为现时的机器精明，人类不能成为机器的工具。

  • gg25

    瑞士小村莊僅剩13名居民 變身特色酒店求存

    瑞士位于提契诺州名为科里波（Corippo）的小村庄仅有13位居民。为避免其灭绝，一项基金会决定将其改建成大型酒店。 …
    November 7, 2017
    11 second read
  • gg24

    失蹤5年女兒報夢 媽媽入棕櫚林起回骸骨

    泰国一名女子声称失踪5年的女儿突然向她报梦，说自己已被杀并点出埋尸地点，她随即到警署报案。警方跟随她去报称的埋尸地调查，竟真的掘出一具尸骨，将作DNA检验确认其身份。 …
    November 7, 2017
    1 second read
  • gg23

    為愛犬胸前紋身 「沒有男人敢要我」

    英国莱斯特（Leicester）一位女子18岁时在胸前弄了个纹身，她直言后悔不已，又说这纹身令男士们都不想约会她。 现年28岁的史密斯（Adele Smith）以前饲养的纽芬兰犬“…
    November 7, 2017
    4 second read
载入更多相关文章
  • 2名海事执法局官员今日被带往古晋推事庭，被批延扣7天以协助调查。

    向入侵砂海域漁船收賄 2海事局官員延扣7天

    （本报古晋6日讯）因涉嫌向入侵砂拉越海域的渔船收贿，2名海事执法局官员今日被古晋推事庭准许反贪污委员会延扣7天。 该2名嫌犯将延扣至本月13日，以协助调查。 …
    November 7, 2017
    0 second read
  • 砂拉越大学史上最年轻的博士毕业生艾娜纳迪雅（中）在父母的精神支持下顺利完成学业。

    砂大史上最年輕博士 艾娜納迪雅畢業了

    （本报古晋6日讯）砂拉越大学今日迎来该大学第21届毕业典礼！值得一提是，今年砂大也培育出该大学有史以来年纪最轻的博士毕业生。 …
    November 7, 2017
    0 second read
  • 诗巫敦化小学连续3年夺得了亲善环境学校特别奖，并由校长林咸琼代领奖金与奖杯。

    奪砂親善環境學校2獎 敦小成眾學校楷模

    （本报古晋6日讯）2016/2017年砂拉越亲善环境学校奖成绩出炉，诗巫敦化小学再次做冠亲善环境特别组别奖，同时也赢取了模范学校大奖，成为众学校的楷模！ …
    November 7, 2017
    1 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭