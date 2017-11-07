泰益：迎合世界改變趨勢 教育模式要加速

（本报古晋6日讯）4.0工业革命实现彼此联系、精明仪器及新媒体让职业中的改变形式。因此，教育系统也要随着趋势改变，特别是现在朝向4.0教育系统，便要加速教育模式以迎合世界极速不断在改变的趋势。

砂州元首兼砂拉越名誉校长敦泰益玛目是于今日出席砂大第21届毕业典礼上致词时，如是表示。

他说，世界持续在进步及改变，尤其是在日常生活中都可以感觉到，包括教育。教育发展也同时在迅速改变，因此，终身学习不再是教育方针，尤其是每个人要懂得适应不断在改变的国际职业。

因此，他促请所有毕业生要时常通过阅读和研究更新知识，以迎合一直改变的国际趋势。

他说，迄今世界一直强调4.0工业革命，已为所有的产品及服务进行改变。尤其是在生产过程方面，在社会、国家及世界上都可以体验到。

“在高科技越来越先进及快速进展方面，也逐渐改变世界的环境，世界也在高科技及不断更新的数码科技进行联系，到最后我们无法辨认何谓真实与否？”

他补充，要在教育系统4.0达到成功，亦有三大重要事项需要砂大及其它国内大学执行。

他称，首先，教育计划时常要更新及适应4.0工业革命，以塑造人类与机器以适应建造可能性新科技的人力资本。

第二，为了充分利用数码科技，必须要有智慧的人力资本以应付这互联网的世界，尤其是在执行大数据、开放资源内容及私人数据都使用高科技；

第三，在未来的学习计划上预备学习框架，所塑造的人力资本必须符合从小至职业生涯的终生学习，因为现时的机器精明，人类不能成为机器的工具。