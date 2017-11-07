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砂大史上最年輕博士 艾娜納迪雅畢業了

发布于 November 7, 2017
砂拉越大学史上最年轻的博士毕业生艾娜纳迪雅（中）在父母的精神支持下顺利完成学业。
砂拉越大学史上最年轻的博士毕业生艾娜纳迪雅（中）在父母的精神支持下顺利完成学业。

（本报古晋6日讯）砂拉越大学今日迎来该大学第21届毕业典礼！值得一提是，今年砂大也培育出该大学有史以来年纪最轻的博士毕业生。
在砂大攻读有机化学系博士学位的艾娜纳迪雅今年仅25岁，她今日怀着父母的期望和骄傲泪水顺利毕业。
来自雪兰莪的艾娜是在修读硕士班第二学期时，因其成绩符合跳级条件，故获得校方献议跳级攻读硕士班，也成了砂大有史以来年纪最轻的博士毕业生。
艾娜在领取毕业证书后受询时表示，对于自己可以成为砂大历来最年轻的博士毕业生深感欣慰自己所付出的努力终见成果。
她在提及父母时，还哽咽直言可以令他们以她为傲。
“我感谢砂大给了这个跳级机会，也没有让他们失望，并且顺利毕业。”
她谦虚自认，本身在学术表现并不是特别优异的一个人，但在砂大给予她跳级机会后，她在学术上的自信心也慢慢建立起来。
她披露，在追求优异学业会成功也面对无数挑战和阻碍，也曾经因为研究项目失败而感到崩溃。
她感到庆幸时，每当感到挫败或困扰时，大学讲师和教授都会给予指导，家人也会不断为她在精神上加油支持，让她顺利走完学习途程。
“既然选择了开始，就要坚持信念走完它。要相信你所相信的，努力了就一定会成功。”
对于人生未来规划，她坦言自己对于教育有着浓厚兴趣，也认同教职是稳定的事业。鉴于此，她已向本地多所大学申请执教，目前有待大学方面的录取。

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