配合世界糖尿病日 糖尿病協會 下週末系列活動

马来西亚糖尿病协会美里分会主席陈超梅（左1）移交邀请信于庆典主宾卑尔骚州议员拿督陈超耀。

（美里6日讯）配合11月份世界糖尿病日的到来，马来西亚糖尿病协会美里分会、政府全科诊疗所咨询委员会及美里星城购物广场，将在本月17日至19日（星期五至星期日），一连三天于星城购物广场举行系列活动。

为了让民众更加了解关于糖尿病的资讯及进行推广醒觉，主办单位在17日下午4时及18日下午3时，由美里医院的医生及营养师为民众带来糖尿病讲座会及示范。

另外，马来西亚糖尿病协会美里分会也邀请消防及拯救局为民众带来安全讲座，日期于17日下午2时及18日下午3时进行。

除此之外，主办单位也邀请美里乐龄服务中心、小豆芽儿童歌唱培训中心、T Home 炫音乐工作室、百老汇舞蹈社、DANCE FUSION STUDIO、TOTAL FITNESS AND NUTRITION STUDIO及ZF ERIKINGS STUDIO在这这3天的庆典当中进行表演。

配合这项庆典，也特别邀请著名歌星侯俊辉（17日）晚上8时及温玮玮（18日）晚上8时前来助阵演出及演唱多首动听的歌曲。该庆典将在18日晚上7时30分进行开幕典礼，主宾为卑尔骚州议员拿督陈超耀。

主办单位特别感谢星城购物广场赞助活动场地，也感谢赞助单位Julie’s饼干，联星稻米有限公司，美乐大酒店及INDOCAFE。