眾望所歸 李開運蟬聯中總理事長 发布于 November 7, 2017 美里中华总商会2018至2020年新届理事阵容成员在复选会议后合影。右1为新面孔江荣。 （本报美里6日讯）美里中华总商会（美里中总）于今日下午2时，假会议厅召开“2018至2020年新届理事会复选会议”，其中李开运众望所归，在众理事的推举下蝉联美里中华总商会2018至2020年新届理事长。 今午的复选结果，除了理事江荣是新面孔之外，其他理事皆为旧面孔，且担任职位也没有任何调动。 以下为美里中华总商会（美里中总）2018年至2020年度理事名单： 正理事长：天香（美里）有限公司（李开运） 第一副理事长：南通企业有限公司（李春森） 第二副理事长：昇阳船务机构（林昌陞） 第三副理事长：中央百货公司（杨河威） 秘书长：钟卢律师馆（卢耀喜） 副秘书长：KK 书局（张经强） 财政：隆昌有限公司（沈顺展） 副财政：醒民书局（朱国钧） 总务：黑甲企业有限公司（温欽恭） 商务主任：M.K.Mewah Sdn. Bhd.（蔡明建） 教育主任：荣安表行（宋志强） 福利主任：联利行企业有限公司（蒋子贤） 公共关系主任：环球旅游社有限公司（沈炎龙） 工业及人力主任：美里工业有限公司（林启钦） 税务及法令主任：苏州影社（贝勇寰） 理事： 永丰有限公司（张建煦） 摩登傢俬贸易公司（刘汉平） 万合（伍思强） 水晶云石有限公司（沈庆贵） 砂贸有限公司（谢家威） 嘉俊电脑中心（杨春德） Titi Beruntung Sdn.Bhd.（陈珍良） 开拓有限公司（邓汉祥） P P Agency（古志明） Bellevue Enterprise Sdn.Bhd.（蔡全贵） Mind Smack Sdn.Bhd.（黄平南） 刘嘉治渣打会计公司（刘嘉治） 金阳有限公司（陈宏祥） 建民旅游社有限公司（江荣）