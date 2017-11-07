眾望所歸 李開運蟬聯中總理事長

美里中华总商会2018至2020年新届理事阵容成员在复选会议后合影。右1为新面孔江荣。

（本报美里6日讯）美里中华总商会（美里中总）于今日下午2时，假会议厅召开“2018至2020年新届理事会复选会议”，其中李开运众望所归，在众理事的推举下蝉联美里中华总商会2018至2020年新届理事长。

今午的复选结果，除了理事江荣是新面孔之外，其他理事皆为旧面孔，且担任职位也没有任何调动。

以下为美里中华总商会（美里中总）2018年至2020年度理事名单：

正理事长：天香（美里）有限公司（李开运）

第一副理事长：南通企业有限公司（李春森）

第二副理事长：昇阳船务机构（林昌陞）

第三副理事长：中央百货公司（杨河威）

秘书长：钟卢律师馆（卢耀喜）

副秘书长：KK 书局（张经强）

财政：隆昌有限公司（沈顺展）

副财政：醒民书局（朱国钧）

总务：黑甲企业有限公司（温欽恭）

商务主任：M.K.Mewah Sdn. Bhd.（蔡明建）

教育主任：荣安表行（宋志强）

福利主任：联利行企业有限公司（蒋子贤）

公共关系主任：环球旅游社有限公司（沈炎龙）

工业及人力主任：美里工业有限公司（林启钦）

税务及法令主任：苏州影社（贝勇寰）

理事：

永丰有限公司（张建煦）

摩登傢俬贸易公司（刘汉平）

万合（伍思强）

水晶云石有限公司（沈庆贵）

砂贸有限公司（谢家威）

嘉俊电脑中心（杨春德）

Titi Beruntung Sdn.Bhd.（陈珍良）

开拓有限公司（邓汉祥）

P P Agency（古志明）

Bellevue Enterprise Sdn.Bhd.（蔡全贵）

Mind Smack Sdn.Bhd.（黄平南）

刘嘉治渣打会计公司（刘嘉治）

金阳有限公司（陈宏祥）

建民旅游社有限公司（江荣）