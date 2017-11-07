首页 新闻 北砂新闻 眾望所歸 李開運蟬聯中總理事長

眾望所歸 李開運蟬聯中總理事長

发布于 November 7, 2017
美里中华总商会2018至2020年新届理事阵容成员在复选会议后合影。右1为新面孔江荣。
美里中华总商会2018至2020年新届理事阵容成员在复选会议后合影。右1为新面孔江荣。

（本报美里6日讯）美里中华总商会（美里中总）于今日下午2时，假会议厅召开“2018至2020年新届理事会复选会议”，其中李开运众望所归，在众理事的推举下蝉联美里中华总商会2018至2020年新届理事长。
今午的复选结果，除了理事江荣是新面孔之外，其他理事皆为旧面孔，且担任职位也没有任何调动。
以下为美里中华总商会（美里中总）2018年至2020年度理事名单：
正理事长：天香（美里）有限公司（李开运）
第一副理事长：南通企业有限公司（李春森）
第二副理事长：昇阳船务机构（林昌陞）
第三副理事长：中央百货公司（杨河威）
秘书长：钟卢律师馆（卢耀喜）
副秘书长：KK 书局（张经强）
财政：隆昌有限公司（沈顺展）
副财政：醒民书局（朱国钧）
总务：黑甲企业有限公司（温欽恭）
商务主任：M.K.Mewah Sdn. Bhd.（蔡明建）
教育主任：荣安表行（宋志强）
福利主任：联利行企业有限公司（蒋子贤）
公共关系主任：环球旅游社有限公司（沈炎龙）
工业及人力主任：美里工业有限公司（林启钦）
税务及法令主任：苏州影社（贝勇寰）
理事：
永丰有限公司（张建煦）
摩登傢俬贸易公司（刘汉平）
万合（伍思强）
水晶云石有限公司（沈庆贵）
砂贸有限公司（谢家威）
嘉俊电脑中心（杨春德）
Titi Beruntung Sdn.Bhd.（陈珍良）
开拓有限公司（邓汉祥）
P P Agency（古志明）
Bellevue Enterprise Sdn.Bhd.（蔡全贵）
Mind Smack Sdn.Bhd.（黄平南）
刘嘉治渣打会计公司（刘嘉治）
金阳有限公司（陈宏祥）
建民旅游社有限公司（江荣）

  • gg25

    瑞士小村莊僅剩13名居民 變身特色酒店求存

    瑞士位于提契诺州名为科里波（Corippo）的小村庄仅有13位居民。为避免其灭绝，一项基金会决定将其改建成大型酒店。 …
    November 7, 2017
    11 second read
  • gg23

    為愛犬胸前紋身 「沒有男人敢要我」

    英国莱斯特（Leicester）一位女子18岁时在胸前弄了个纹身，她直言后悔不已，又说这纹身令男士们都不想约会她。 现年28岁的史密斯（Adele Smith）以前饲养的纽芬兰犬“…
    November 7, 2017
    4 second read
  • 印尼火山持续喷发，火山灰腾空似云朵。

    噴發猛烈 印尼火山甦醒 「煙幕」鋪天蓋地

    （印尼苏门答腊6日综合外电报道）据外媒报道，印度尼西亚北苏门答腊省的锡纳朋火山周六再度猛烈喷发，火山烟灰铺天盖地。周围的村民保持警惕，因为该火山喷发近年来夺走了好些人命。 …
    November 7, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 第三名嫌犯以毛巾掩盖脸孔。

    向大馬海事局 3官員行賄 1家3人 被控上庭

    （本报美里6日讯）1家3口疑涉嫌1宗向大马海事局3名官员贿赂活动，结果被举报遭大马反贪会逮捕告上法庭。 …
    November 7, 2017
    0 second read
  • 筹备会主席郑翔骏（右2）、策划张健明、左为刘恒恁、刘恒傧，以及凯莉（右）摄于新闻发布会上。

    企業輔育協會18日講座會

    （本报美里6日讯）美里企业辅育协会将于11月18日上午8时30分至中午12时30分假纳英集团柏迈再也南湖俱乐部举办“迈向企业的第一步”讲座会。 入场免费的“迈向企业的第一步”讲座，…
    November 7, 2017
    1 second read
  • 马来西亚糖尿病协会美里分会主席陈超梅（左1）移交邀请信于庆典主宾卑尔骚州议员拿督陈超耀。

    配合世界糖尿病日 糖尿病協會 下週末系列活動

    （美里6日讯）配合11月份世界糖尿病日的到来，马来西亚糖尿病协会美里分会、政府全科诊疗所咨询委员会及美里星城购物广场，将在本月17日至19日（星期五至星期日），一连三天于星城购物广…
    November 7, 2017
    10 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭