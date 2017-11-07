首页 新闻 北砂新闻 陳超耀：各族和諧共處 美里是代表城市

陳超耀：各族和諧共處 美里是代表城市

发布于 November 7, 2017
卑尔骚区州议员拿督陈超耀（中）、砂首长署政治秘书苏莉群（左2）、朱莱尼莫达（右3）、查尔斯巴兰（右2）、萨贾威（右1）、罗东政中校长迈克巴斯（左1）和“砂拉越子民与我们多元色彩、欢乐家庭”美里优胜者拉莉哈（右5）、杨荣守（左5）和陈亚泰（右4）合影。
卑尔骚区州议员拿督陈超耀（中）、砂首长署政治秘书苏莉群（左2）、朱莱尼莫达（右3）、查尔斯巴兰（右2）、萨贾威（右1）、罗东政中校长迈克巴斯（左1）和“砂拉越子民与我们多元色彩、欢乐家庭”美里优胜者拉莉哈（右5）、杨荣守（左5）和陈亚泰（右4）合影。

（本报美里6日讯）首长署政治秘书处与后座议员俱乐部首次联办“砂拉越子民与我们多元色彩、欢乐家庭”照片竞赛，首奖优胜者拉莉哈出自美里。
卑尔骚区州议员拿督陈超耀今日在美里罗东政中会议室颁奖给拉莉哈，分别获得奖品包括现金奖3500令吉、Damai Beach Resort免费一夜住宿+6人晚餐礼劵、相机一台、奖状和礼物。
除了拉莉哈之外，同样于今日获颁安慰奖之奖状的有杨荣守和陈亚泰。
参赛者在发表得奖感言时，一致赞说这是一项很有意义的活动和竞赛，由此可让更多人真正认识砂拉越子民多元种族，和乐融融，一家欢乐团结的独特色彩，希望主办当局能在来年继续举办此赛。
此项比赛是于今年9月1日至16日，共获得约30名人士参与。参赛者除需呈上2张家庭合照，还必须书写150字简介短文。优胜奖项设有首5奖和15份安慰奖。
另外，拿督陈超耀在致词时亦称，砂拉越拥有27个民族，尽管彼此文化不同，不过各族和谐共处，其中美里是“一个马来西亚”的代表城市。
出席今早假罗东政中举行颁奖礼的嘉宾，包括首长署政治秘书苏莉群、朱莱尼莫达、查尔斯巴兰、萨贾威、罗东政中校长迈克巴斯等人。

  • gg25

    瑞士小村莊僅剩13名居民 變身特色酒店求存

    瑞士位于提契诺州名为科里波（Corippo）的小村庄仅有13位居民。为避免其灭绝，一项基金会决定将其改建成大型酒店。 …
    November 7, 2017
    11 second read
  • gg23

    為愛犬胸前紋身 「沒有男人敢要我」

    英国莱斯特（Leicester）一位女子18岁时在胸前弄了个纹身，她直言后悔不已，又说这纹身令男士们都不想约会她。 现年28岁的史密斯（Adele Smith）以前饲养的纽芬兰犬“…
    November 7, 2017
    4 second read
  • 印尼火山持续喷发，火山灰腾空似云朵。

    噴發猛烈 印尼火山甦醒 「煙幕」鋪天蓋地

    （印尼苏门答腊6日综合外电报道）据外媒报道，印度尼西亚北苏门答腊省的锡纳朋火山周六再度猛烈喷发，火山烟灰铺天盖地。周围的村民保持警惕，因为该火山喷发近年来夺走了好些人命。 …
    November 7, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 第三名嫌犯以毛巾掩盖脸孔。

    向大馬海事局 3官員行賄 1家3人 被控上庭

    （本报美里6日讯）1家3口疑涉嫌1宗向大马海事局3名官员贿赂活动，结果被举报遭大马反贪会逮捕告上法庭。 …
    November 7, 2017
    0 second read
  • 筹备会主席郑翔骏（右2）、策划张健明、左为刘恒恁、刘恒傧，以及凯莉（右）摄于新闻发布会上。

    企業輔育協會18日講座會

    （本报美里6日讯）美里企业辅育协会将于11月18日上午8时30分至中午12时30分假纳英集团柏迈再也南湖俱乐部举办“迈向企业的第一步”讲座会。 入场免费的“迈向企业的第一步”讲座，…
    November 7, 2017
    1 second read
  • 马来西亚糖尿病协会美里分会主席陈超梅（左1）移交邀请信于庆典主宾卑尔骚州议员拿督陈超耀。

    配合世界糖尿病日 糖尿病協會 下週末系列活動

    （美里6日讯）配合11月份世界糖尿病日的到来，马来西亚糖尿病协会美里分会、政府全科诊疗所咨询委员会及美里星城购物广场，将在本月17日至19日（星期五至星期日），一连三天于星城购物广…
    November 7, 2017
    10 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭