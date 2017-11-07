陳超耀：各族和諧共處 美里是代表城市

卑尔骚区州议员拿督陈超耀（中）、砂首长署政治秘书苏莉群（左2）、朱莱尼莫达（右3）、查尔斯巴兰（右2）、萨贾威（右1）、罗东政中校长迈克巴斯（左1）和“砂拉越子民与我们多元色彩、欢乐家庭”美里优胜者拉莉哈（右5）、杨荣守（左5）和陈亚泰（右4）合影。

（本报美里6日讯）首长署政治秘书处与后座议员俱乐部首次联办“砂拉越子民与我们多元色彩、欢乐家庭”照片竞赛，首奖优胜者拉莉哈出自美里。

卑尔骚区州议员拿督陈超耀今日在美里罗东政中会议室颁奖给拉莉哈，分别获得奖品包括现金奖3500令吉、Damai Beach Resort免费一夜住宿+6人晚餐礼劵、相机一台、奖状和礼物。

除了拉莉哈之外，同样于今日获颁安慰奖之奖状的有杨荣守和陈亚泰。

参赛者在发表得奖感言时，一致赞说这是一项很有意义的活动和竞赛，由此可让更多人真正认识砂拉越子民多元种族，和乐融融，一家欢乐团结的独特色彩，希望主办当局能在来年继续举办此赛。

此项比赛是于今年9月1日至16日，共获得约30名人士参与。参赛者除需呈上2张家庭合照，还必须书写150字简介短文。优胜奖项设有首5奖和15份安慰奖。

另外，拿督陈超耀在致词时亦称，砂拉越拥有27个民族，尽管彼此文化不同，不过各族和谐共处，其中美里是“一个马来西亚”的代表城市。

出席今早假罗东政中举行颁奖礼的嘉宾，包括首长署政治秘书苏莉群、朱莱尼莫达、查尔斯巴兰、萨贾威、罗东政中校长迈克巴斯等人。