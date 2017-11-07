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奪砂親善環境學校2獎 敦小成眾學校楷模

发布于 November 7, 2017
诗巫敦化小学连续3年夺得了亲善环境学校特别奖，并由校长林咸琼代领奖金与奖杯。
诗巫敦化小学连续3年夺得了亲善环境学校特别奖，并由校长林咸琼代领奖金与奖杯。

（本报古晋6日讯）2016/2017年砂拉越亲善环境学校奖成绩出炉，诗巫敦化小学再次做冠亲善环境特别组别奖，同时也赢取了模范学校大奖，成为众学校的楷模！
由砂砂城市发展与天然资源部、教育部、砂蚬标公司及其它政府部门联合举办的常年亲善环境学校奖，今年获得了州内676间中小学踊跃参与。
赛事分为7个组别即学校环境之友之星奖、学校环境之友总冠军、最佳环境管理、最佳环境醒觉奖、最佳绿意学校、最佳整洁美丽校园及新增的最佳学校环境之友教师奖。
大马蚬标综合蒸馏（Shell MDS）总经理黄纲鸿今日上午代表副总裁罗元出席颁奖礼上致词时表示，未来全球需要更多的干净能源来推动经济发展，这也意味着在未来的发展计划也将对大自然环境带来更大的影响及压力。
他指出，蚬标近年来也开始投资低碳能源解决方案，以先进技术来提高能源效率减少排放废气。
与此同时，该公司也积极提升厂房科技至更具环保意识和商业效益，以确保厂房能安全操作，对人员及环境负责。
他接着说，举办亲善环境学校活动证明了私人领域与政府单位在推广环境保护及可持续能源发展方面的努力取得成功。
而砂拉越蚬标公司从2004年协办此活动至今长达13年，将接触目标设定在早期发展阶段的孩童，利益他们的好奇且富有创意的玩乐心态，从玩乐中灌输他们爱护环境的意识。

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