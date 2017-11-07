首長：近期 與鄰國合作 砂展開婆羅洲之心計劃

阿旺登雅为砂拉越2016/2017年亲善环境学校颁奖礼主持推展有关奖项徽章仪式。

（本报古晋6日讯）砂副首席部长拿督阿玛阿旺登雅表示，政府致力于维护本州环境课题，近期与印尼加里曼丹、汶莱、沙巴政府展开的婆罗洲之心（Heart of Borneo 简称 HoB）计划，以及增加砂拉越婆罗洲之心地区至250万公顷就是最好的证明。

他强调，政府关注美化学校环境课题不是新鲜事，早在2012年10月2日，联邦政府也修正了国家环境政策以期能通过持续性繁荣环境的发展，让促使经济、社会和文化成长，提升人民的生活素质。

他指出，政府通过环境教育来管理环境，这需要提高人们对环境课题的醒觉、知识、态度、参与等才能达到保育和保护环境的效应。

他是在今日上午，代表首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里出席亲善环境学校颁奖礼上，致词时如是发表谈话。

阿旺登雅称，学校是最理想的场所作为灌输社会对环境有着崇高价值观，珍惜和爱护大自然。

虽然人类共享着大自然环境，不过，人类也是对这些大自然环境，尤其是动植物有者非常大的影响力。

“我们在改变环境上背负着重大的责任。“

在使用土地时，必须妥善规划以确保不会造成环境问题，如在近期即10月30日在吉隆坡所发生的闪电水灾事件。

他认为，相信是无间断的建筑工程致使闪电水灾情况。因此，他一再提醒年轻一辈，尤其是学生们必须清楚知道，在工地乱丢垃圾等不负责任的行为，便会造成水流不通，进而演变成吉隆坡部分城市出现闪电水灾。

親善環境學校獎項

阿旺登雅冀增2獎

（本报古晋6日讯）砂城市发展与天然资源部部长拿督阿玛阿旺登雅建议，亲善环境学校奖项（SERASI）可增设多2个奖项，即最佳环境学生领袖奖及创新保护环境项目。

亲善环境学校奖项（SERASI）2014年在砂拉越推介，旨在让本州各所学校在专注于学生的学术和课外活动表现外，也不忽略学校绿色环境的管理、清洁等。

这有助于为教育界打造亲善环境的学校，同时也藉着此举来作为校园内外社区的榜样，让着好习惯可延续下去。

为了鼓励更多州内学校报名参加亲善环境学校奖，有关理事会在全砂各所学校展开巡回展，迄今，成功吸引了676所学校报名。

报名数额是之前的5倍，占了全砂学校的45%。

也是砂副首席部长的阿旺登雅今日上午代表首长阿邦佐哈里出席亲善环境学校颁奖礼上，致词时呼吁社会各界人士关注环境清洁、健康和高素质环境。

他说，环境教育活动必须积极在学校落实。他也建议州内各个企业、机构等能领养设有爱护自然环境协会（PALS）的学校，并分发拨款作为会员们在落实维护环境工作的经费。