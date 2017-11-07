逗留得比預期更久 砂民族文化吸引英王儲

英国王储查尔斯抵达文化村，小童为查尔斯挂上串珠纪念品。

（本报古晋6日讯）配合大马与英国建交60周年，英国王储查尔斯与康沃尔公爵夫人卡米拉造访大马访问，二人今午抵达古晋后前往造访砂拉越文化村，展开文化访问。

王储伉俪抵达文化村时，受到热烈迎迓。

王储查尔斯及夫人卡米拉非常欣赏文化村呈现的各民族特色，并也对民族文化遗产的保护工作表示关注，同时也砂拉越通过文化村对保护各族文化遗产所做出的努力，而感到欣慰。

王储查尔斯及夫人卡米拉是在砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林、砂经济发展机构主席拿督阿玛阿都阿兹的陪同下，今午2时30分左右抵达文化村，展开文化之旅。

阿都阿兹在较后接受媒体访问时指出，王储查尔斯伉俪造访古晋期间奖造访3个地方，而文化村便是第一站。他形容，王储伉俪原本预计下午2时抵达，然而查尔斯抵达时稍微延迟，加上王储伉俪喜爱文化村的民族特色，因此也逗留得比预期更久，可见砂拉越民族文化深深吸引王储伉俪。

对于文化的保留，是非常重要的，因此砂拉越希望好好保留各民族的特色，好让砂拉越能够将之展现给国家及全世界。

他表示非常欢迎王储伉俪抵达文化村，因为将帮助提升砂拉越的知名度，对于王储的光临，他表示非常荣幸。

另外，文化村总经理珍莲拉邦受访时也指出，文化村方面也在王储伉俪造访期间，向王储表示砂拉越保留各民族遗产文化的努力，并表示该文化村也前后培训了1万人以继续保护文化遗产。他说，王储对此感到欣赏，很欣慰各族青年仍然非常注重文化特色的保护。

另外，她表示，夫人卡米拉也非常热爱砂拉越文化特色，并期间也选购了2条民族项链及一个手工制作的手提包作为纪念品。

王储卡尔斯及夫人卡米拉于近4时离开文化村，继续其造访砂拉越多元生物中心、以及实蒙谷野生物中心的行程。