涉逾800克獲利11萬 伍長監守自盜賣毒品

（本报诗巫6日讯）砂州警方高层今午证实，诗巫警察总部证物室一名负责看管毒品物证的伍长，私自将一批毒品脱售牟利！

据了解，涉案的伍长现已遭逮捕。而消息宣称，他涉嫌将逾800多公克毒品偷出，交给在马都达罗的亲戚贩售。然而，受询的高级警官皆不愿进一步评论此案。

根据可靠的消息来源指出，肃毒组一名警长是于本月2日前往证物室检查毒品案件的物证时，发现一包原本装有1千800多克的冰毒（甲基苯丙胺类Methemphetamine）少了800多公克。

这包毒品是经过马来西亚化学局诗巫分局的检验，并装在透明塑胶袋中，以胶带封起。

看守证物的马来伍长涉嫌监守自盗，并于当日即被逮捕，而该名伍长也透露有关毒品已被脱售。消息指出，这批毒品是交给嫌犯在马都达罗的亲戚贩售，并从中获得超过11万令吉的盈利。

消息也说，被偷走的毒品是肃毒组现正调查的一起依据1952年危险毒品法令第39B条文的案件。除了诗巫的该名伍长被逮捕，其在马都达罗的亲戚也已被羁押调查。

虽说如此，警方高层昨天即对这起案件三缄其口，面对媒体的查询也互相推诿发言。诗巫警区主任再兰尼助理总监昨天受询时仅证实，嫌犯是在4天前落网，过后砂州警察总监会就此案发表声明。

然而，砂州警察总监在受词时则表示，诗巫警区主任再兰尼助理总监本身会对外发表声明。另一方面，砂州刑事调查主任及肃毒组主任今日虽然证实此案，却都不愿进一步评论。