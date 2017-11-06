抵日開始亞洲五國行程 特朗普改變主意將出席東亞峰會

特朗普在飞抵东京之前，于周五先到夏威夷。特朗普伉俪到珍珠港与亚利桑那号战舰纪念馆，向二战珍珠港事件的罹难官兵献花致敬。

（美国华盛顿5日综合外电报道）美国总统特朗普今天到达东京，正式开始访问亚洲五国的行程。他临时改变主意，宣布此次行程将延长一天，以便出席东亚峰会。

这是特朗普上任至今第一次出访亚洲地区，原定行程是他将在11月13日、也就是东亚峰会举行的前一天离开马尼拉回国。不过，在特朗普周五从白宫动身后，白宫新闻秘书桑德斯说，总统的计划有变，决定延长一天以出席东亚峰会。

特朗普原先不参加东亚峰会的决定引起外界不少质疑与批评。

外交政策专家警告，特朗普如果不出席该峰会，可能进一步加深亚洲盟友对美国承诺的疑虑。前奥巴玛政府的官员也警告，这将为中国开启在区域扮演领导角色的大门。特朗普上台后几乎马上决定让美国退出“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）早已让亚太国家感到不安。

特朗普在飞往东京前先到夏威夷歇脚，他原本打算在回程中，也在夏威夷留一天，不过这个安排取消了。他在总统专机空军一号上对记者说：“我们会多逗留一天，因为第二天是最重要的一天……我会多花一天在第二场会议，这是非常重要的一次会议。”

特朗普亚洲五国之行为期10天，他将先到日本，然后是韩国、中国、越南和菲律宾。这是过去25年来，在任美国总统最长的亚洲访问行程。贸易和朝鲜问题将是特朗普此行的主轴，他将争取各国领导人配合，共同对朝鲜施加更大压力。

特朗普在第一站东京时，就会和日本首相安倍晋三重点讨论这两个问题。特朗普周五在白宫对记者说：“我们会谈到贸易的问题，显然的，也会讨论朝鲜。我们会争取更多人士及更多国家的帮忙，将看情况如何演变。但我想，此行将会非常成功，到处都在释放善意。”

特朗普会在日本和韩国争取两国同意一起加大力度对付朝鲜，之后在同中国领导人习近平见面时，便以此说服中国做更多以驾驭朝鲜。

朝鲜恫言增加核子武器

不过，朝鲜在这个时候又摆出强硬姿态，称不会参与谈判，还恫言增加核子武器。

朝鲜官方的朝鲜中央通信社（KCNA）昨天发表评论重申立场，称如果美国认为朝鲜会屈服于国际制裁及放弃核武，那是荒唐的想法。评论说：“它（美国）要与我们谈判去核化，最好停止这样的白日梦。”

该评论表示，美国最好是停止对朝鲜的敌意政策，并称其核威慑已“处在即将完成最后的阶段”。

至于贸易课题，这可说是出身商界的特朗普最重视的，他一直在尝试说服亚洲各盟国接受对美国较为有利的贸易政策。

特朗普在越南时将出席在岘港举行的亚太经济合作组织（APEC）首脑峰会。这将是特朗普此行的重点，他将在大会上发表演讲支持自由贸易和开放印度—太平洋地区。据路透社，此立场被视为美国抵御中国扩张政策的一道屏障。