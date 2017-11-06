首页 新闻 国际新闻 王室鬥爭藉口？沙國王儲成立反貪會 立即逮11王子

王室鬥爭藉口？沙國王儲成立反貪會 立即逮11王子

发布于 November 6, 2017

（沙地阿拉伯利雅得5日综合外电报道）才刚从宫斗中胜出赶走堂哥接下沙国王储之位的萨勒曼（Mohammed bin Salman），近来动作频频，4日发布王室才刚宣布由他领导新成立的反贪腐委员会。没想到不到数小时后，就立即逮捕11名沙国王子和多名前部长，被外界质疑是以反贪为名义，来巩固自己的政权。

据《纽约时报》报道，沙国王室4日颁布饬令宣布成立反贪腐委员会，并且宣布委员将由王储萨勒曼领导，数小时之后着名的亿万富翁阿瓦里德亲王（Prince Alwaleed bin Talal）就遭到逮捕，除此之外还有其他10名王子、数十名前部长以及4名现任部长也被捕，此举被外界认为可能是萨勒曼巩固权力的最新行动，而未来王室清理门户的行动可能将以此名义持续进行。
萨勒曼王子（Mohammed bin Salman）今年6月时才从王室长久以来的内部斗争中脱颖而出，挤下了前任王储也是他的堂哥纳伊夫王子（Muhammad bin Nayef），从原本的副王储晋升为沙国王位的继承人。当时甚至有消息透露，萨勒曼王子和父亲萨勒曼国王设局“鸿门宴”，将那纳伊夫王子邀进宫后软禁，并马上召开换王储的会议，以迅雷不急掩耳的速度换储，让纳伊夫王子无还手之力，最终顺利夺下王位。

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