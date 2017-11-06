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強台達維登陸 越南中部逾40死傷

发布于 November 6, 2017
11月4日，在越南庆和省，台风导致建筑物倒塌。（新华社）
11月4日，在越南庆和省，台风导致建筑物倒塌。（新华社）

（越南岘港5日综合外电报道）强台风达维登陆越南中部，目前已经造成中部和南部的至少27人死亡，还有至少22人失踪。
受灾地区大面积停电，房屋受损严重。航空公司也取消了40多趟航班。四个中部省份的38万人紧急疏散，军方也动员4万多人协助救灾。
16年来的最强台风在凌晨4点登陆越南中南部的庆和省和富安省，最高风速达到每小时90公里。
超强风力将上千所房屋的屋顶掀翻，几十栋房屋被摧毁。路边的电线杆和大树也禁不起狂风纷纷倒下。
狂风掀起六到八米的巨浪，不少水产养殖厂遭到破坏，超过100艘渔船沉没，有60多人落水，及时获救的只有25人。
城市的多条道路积水严重，芽庄市一堵城墙被刮倒，造成一名儿童死亡。
目前这股台风正缓慢移动，预计将严重打击当地最重要的咖啡豆种植区，另外还有超过4万公顷田地的农作物被毁。
越南北部刚在上个月遭遇严重洪灾，有超过80人丧命。

越南峴港因迅速旅遊業發展
負面影響不勝負荷

（越南岘港5日综合外电报道）越南中部沿海城市岘港也受这轮风暴袭击。岘港下周一将举办亚太经合组织领导人会议，当地已加强防灾措施。承办这次峰会让岘港成了国际焦点，然而过于迅速的旅游业发展，所带来的负面影响，也让这个被誉为越南最干净和最宜居城市开始不胜负荷。
岘港的细白沙滩，吸引许多海内外旅客慕名前来，然而这些流入大海的恶臭污水，却让沙滩变了色。
这段早前在社媒上疯传的视频可看到，大片污水染黑了海边，当地人也大叹，沿海一带已不复生气。居民说以前这里还有许多鱼，但现在看到的只有老鼠、蟑螂还有垃圾。
缺乏有效废料处理是岘港变色的主因，世界银行年中批准近1亿新元贷款，协助发展当地基础建设，特别是排污系统，但工程进度缓慢。反倒是酒店如雨后春笋般迅速冒起，连旅游业者也觉得要加以管制。
岘港旅游协会负责人说，这种目光短浅的作法要不得，呼吁政府推动可持续发展的旅游业。岘港今年估计将迎来超过600万旅客，旅游收益和环境保护之间要如何平衡，就得看政府的态度。

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