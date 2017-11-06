宗教容忍和激進化調查顯示 印尼茂物漸成恐怖主義溫床

最近被查禁的极端组织印尼伊斯兰解放党把茂物市农业大学转为活动中心，该组织诋毁民主，主张成立全球哈里发国。

（印尼雅加达5日综合外电报道）印度尼西亚一份最新研究指出，首都雅加达附近的茂物市已经逐渐成了恐怖主义的温床，并且已经渗透当地的大学校园。

总部设在雅加达的印尼人权组织同等机构（Setara Institute）今年7月至10月在茂物市（Bogor）与西爪哇德博市（Depok）展开宗教容忍和激进化的调查研究，结果总结出了令人担忧的情况。

该机构研究员穆罕默德日前在雅加达的发布会上指出，茂物市向来是极端组织的中转站，“但它现在已经成了恐怖主义的孵化点……茂物已经出现非常严重的极端化情况。”

其中尤其令人关注的是，大学校园已经成了其中一个温床。调查发现茂物农业大学是最近被查禁的极端组织印尼伊斯兰解放党（Hizbut-Tahrir Indonesia，简称HTI）的活动中心。这个组织诋毁民主，主张成立全球哈里发国。

日前发布的另一个印尼民调也显示，排他的极端宗教教义逐渐渗入印尼大专学府，有近两成的高中和大学学生支持将这个世俗国家改造成实行伊斯兰法的“哈里发国”。

同等机构的研究报告也指出，极端组织如伊斯兰国组织与“圣战之军”（Laskar Jihad）把茂物当成是军事训练区。这些组织考虑到物流与便利程度，以及这个城市居民大部分支持建立哈里发国，因此选择了这个地点。

茂物市46%居民

赞成建立哈里发国

同等机构在2011年发表的题为“伊斯兰捍卫者的真面目”的报告中曾指出，多达46%的茂物市居民赞成建立哈里发国。

同等机构的最新调查报告指出，自2002年以来所发生的恐怖主义事件中，有多达20名疑涉案的印尼恐怖分子是来自茂物。

这其中包括甘榜马来由自杀炸弹攻击事件的嫌犯罗欣（Rohim）和2016年雅加达塔姆林（Thamrin）恐怖袭击事件的嫌犯苏纳金（Sunakim）。

茂物的正义基金会的研究员哈里认为，茂物和德博有许多居民在雅加达工作，可被当成“传播站”。

“这个空间已经被那些狭隘的团体趁虚而入，乘机散播他们的主张。目前极端思想通过三个途径在传播，分别是清真寺、大学校园及伊斯兰寄宿学校。”

同等机构副主席迪戈表示，印尼的大城市与地方政府并没有意识到问题的严重性，也因此并没有处理各自地区出现的思想狭隘与极端主义扩大散播的问题。

“更糟的是，地方政府的作为反而削弱了民间的包容度……（我们发现）大城市方面至今仍把恐怖主义，当成是该由中央政府处理的问题。”

迪戈认为，缺乏包容、极端主义和恐怖主义三者互为关连，因此“地方政府必须尽全力首先解决缺乏包容这一块”。

2010年茂物取消了当地一座基督教堂的建筑许可证，因为当地强硬派穆斯林抗议，反对在他们的住宅区内建基督教堂。

“更糟的是，地方政府的作为反而削弱了民间的包容度……（我们发现）大城市方面至今仍把恐怖主义，当成是该由中央政府处理的问题。”