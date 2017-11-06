泰國椰子產業5年內 有望躋身主要出口農產行列

（泰国曼谷5日综合外电报道）据泰国中华日报，椰子有望成为比肩大米、橡胶的泰国又一大出口农产品，鉴于椰子与生俱来的多种经济价值以及目前所形成的市场规模看，预计最快5年。

泰国椰子产业发展至今已经形成了一个比较完整的产业链。围绕椰子与生俱来的多种经济价值而逐步发展成行的细分产业就有，椰汁饮品、椰奶配料、椰果、椰肉食品、椰子油保养品以及可作为衣服原料的纤维质和或其他日常生活中常用的材料。而香水椰子于2010年被当局从椰子产业中独立出来后，就更好的证明了香水椰子在泰国农业经济中的重要性。

泰国椰子种植园协会主席哇尼指出，椰子作为泰国重要的农业经济作物之一过去近年的表现充分展现出了其不同于大米、橡胶、砂糖、木薯以及棕榈等主要出口农产品的优势，价格上扬是一年一个样。2013年是1颗椰子大概只要10泰铢，现在则为21-22泰铢，涨幅1倍。

他说，就目前国内外消费市场需求增长趋势以及国内种植面积扩张势头看，预计椰子产业将有望在未来5年成为泰国能够比肩大米、橡胶、砂糖和木薯等又一大出口农产品。

泰国香水椰子可以说不愁销量，目前主要出口市场有美国、加拿大、中国、台湾、新加坡、澳洲和荷兰等国家和地区，年出口增幅在20%。

2015年为了满足泰国椰奶出口原料供应稳定，泰国还向菲律宾、越南以及缅甸进口椰子。

而现在越南和印尼国内也开始生产自己的椰奶品牌用于出口，尽管泰国椰子种植面积排名全球第6位，但仍面临来自周边国家的市场竞争。

他说，用于加工椰奶的椰子种植周期需要5年时间，成熟后每月可采摘1次，每次大概8个。

而香水椰子种植周期为3年，每年结果15个，寿命长达40年。