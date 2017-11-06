泰國建築商TTCL擬在緬甸 建28億美元燃煤電廠

（泰国、缅甸5日综合外电报道）近日，泰国建筑公司东洋集团（TTCL）表示，计划在缅甸东南部建设一座28亿美元的燃煤电厂。

TTCL首席财务官Gobchai Tanasugarn表示，位于缅甸克伦邦的先进技术燃煤电厂预计2023年投运，2024年1280兆瓦容量全面运营。

TTCL执行副总Suratana Trinratana表示，正式合营协议还有待批准，将授予TTCL95%的股份，缅甸政府占股5%。

28亿美元的报价包括由TTCL承担的高达20亿美元的建设成本及40年的土地租赁费用。这一投资回报率预计在10%至13%。

TTCL旨在到2018年二季度安排资金，其中75%通过债务筹集。

“公司已开始讨论并咨询国内外的金融机构。”Gobchai补充说，TTCL将至少投入3亿美元股本投资。

这座燃煤电厂将每年利用400万吨进口煤炭。这将成为继2013年TTCL在缅甸建设一座120兆瓦燃气电厂之后的第二座电厂。

Gobchai表示，得益于这个新项目，公司的能源业务占集团总收入的比例将从今年的5%增至2022年的25%。