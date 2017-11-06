風雨圍城 80%地區失守 近30年來最嚴重天災

安宁园发生20年来最严重水患。

（槟城5日讯）犹如台风的15个小时暴风雨来袭，令槟城80%地区“失守”，发生大淹水、树倒、土崩事件及导致4人死亡，其影响层面及破坏程度，比2004年12月26日发生的槟城海啸还大，并是近30年来，最严重的自然灾祸！

虽然2004年的海啸夺走38条人命，不过这次的灾祸破坏层面却比海啸大，受影响的灾民广至各层面及地区。

由于受灾的地区太多，已令州内住宅区及商业区面对自然灾害冲击，所蒙受的财物损失总额庞大，不过目前官方无法估计损失多少。这场灾难也导致两名老人及一名外劳，在水患事件发生时罹难。

据知，槟州近30年来，过去曾分别于1992年、1995年及1999年发生最严重的大水患，但当时的破坏力并没有这次严重，这次自然灾祸也是有史以来最严重的一次。

暴风雨是于昨日上午约11时来袭至今日凌晨，造成槟州”失守”沦为灾城，州内5县多区陆续发生严重水患、土崩、地陷及树倒情况。

其中灾情严重的灾区包括东北县的比南利路、大英义学路、州回教堂路、亚依淡路、发林、跑马园、双溪槟榔、甘榜玛甘、甘榜清真寺、浮罗交怡路、旧花园路、新哥拉路、二条路、三条路、四条路、七条路、牛冷及马六甲街等。

西南县的严重灾区为湖内、新港、巴央巴鲁、浮罗勿洞、浮罗山背双溪槟榔、双溪哥洛及公巴等。

除了槟岛，威省也有多区出现闪电大水灾，这些地区包括北赖西鸽花园、瑟那音花园、北赖老街、柏马当拉瓦、诗布朗再也惹拉哇、巴当拉浪、北赖新路及甘榜爪哇等，其中武吉丁雅甘榜督苏柏灾情较为严重。

这次的严重也令槟州首长林冠英非常关注灾情，漏夜巡视之余，也在凌晨在脸书发文呼吁槟城人別出门，请务必逗留在家裡，因为这次风灾与台风极度相似，暴风涵盖槟城80%地区，有些地方传来树倒及土崩的灾情。

此外，他也致电向副首相拿督斯里阿末扎希求助，要求中央政府派武装部队来协助赈灾行动。

三族齊救災

（大山脚5日讯）狂风暴雨袭槟，10多个小时的长命雨令大山脚多地沦陷，其中武吉丁雅区内多地水淹过膝，最高水位至肩膀，当地州议员王敬文漏夜巡视灾区，并亲自载送行动不便的马来妇女离开住家到安全处，也协助安排救灾工作。

翌日，柔府一带灾民也被分批送往柔府村三王府礼堂，共有1500人临时安顿在救灾中心。三大民族不分彼此全力救灾，协助灾民脱困。

武吉丁雅黎明园亦遭遇24年来最严重水患，水位及膝近一尺，截至上午8时30分，水位依旧没有消退。

水位上升很快

大山脚水位上升很快，此次的水患近乎90%地区受波及，情况极为严重。沦陷的灾民纷纷通过社交媒体求助，召唤救援队伍，尤其是家中有老人及小孩的灾民。

虽然长命雨在清晨停止，但是许多地方的水位退慢，多区灾民于上午被遣送到临近的救灾中心。

20年来最严重水患

马章武莫方面，当地多条主要道路中断，交通和居民出入皆受到影响，安宁园更是20年来最严重水患。

山脚镇一带，水淹至少一尺，居民和车辆都被迫涉水而过，不过雨停后水位已开始消退。

由于街道经过一整晚的水患，路面随处可见淤泥和垃圾，也有不少树木倒在路面，影响车辆行驶，不过今早大雨停止后当局已着手处理善后工作。

出动救生艇救受困灾民

记者与治安队成员也成灾民。

大山脚多处从未发生严重水患的地区无可幸免，街道住宅汪洋一片，多区义务消防队及治安队队员也彻夜未眠，全力出动救生艇、四轮驱动车救助受困的灾民，救援队伍从昨晚9时许开始救灾，并在水位开始消退后进行善后工作逾12个小时。

据队员透露，昨晚灾民求助热线爆满，90%为来自南美园区，灾民要求救援队伍协助家人，特别是老人与小孩撤离家园。对于许多未能在第一时间处理的求助，队员也深表遗憾。

不过，在施援的同时，许多义务救灾的队员也是这次大水灾患的灾民。正当许多民众透过社交媒体向求助时，由于队员本身也受灾受困，以致只能表示爱莫能助。

此外，不少媒体记者的家园也遭受水患摧残，成为灾民。由于多条主要道路中断，车辆无法经过，记者在前往灾区采访时也受到阻碍。

安老院水淹3尺

（槟城5日讯）“没有最严重，只有更严重！”

水灾黑区的湖内恩惠爱老院发生有史以来最为严重水灾，造成平时不会淹水的办公室也淹满泥水，重要文件都全湿了，而且现场可见泥浆及倒下的物品，寸步难行。该院院长张丽珠受访时指出，该院旁的河流昨天开始在傍晚6时就开始暴涨，河水直接淹进该院，直到凌晨1时，豪雨越下越大，导致大量泥水灌进该院，直到凌晨4时开始，水才慢慢退下。

她说，这次的水灾是有史以来最严重的一次，因为水位已有3尺高，甚至淹进去了较高处的办公室、睡房及粮食储存室，重要文件及护照都湿透了。这次大水灾导致该院的4个大冰箱倒下、电器器材浸泡在水中、多件大型物品倒下等，留下满满约5公分高的泥浆，还有在河流冲进来大量的树桐、树枝及垃圾，情况严重，损失无法估计。

她感叹，今年已经是该院第3次面对严重水灾，每次清理完后，不久又发生水灾，而且这是从2015年开始才发生水灾的，但无论如何，该院还是得在这里充作储藏室及办公室，希望有意协助者可以联络她012-2923233。

巴央巴鲁数道路淹没

位于巴央巴鲁的玛央巴锡路（Jalan Mayang Pasir）及马苏里路（Jalan Mahsuri）一带水位昨日豪雨暴涨创新高，一晚连续多次淹进家内，让当地居民叫苦连天。

西南县昨天难逃大雨侵袭，巴央巴鲁、新港及湖内等多个地区都面对水患，其中玛央巴锡路及马苏里路一带为历史最严重一次，道路全被淹没。

马苏里路一间住户詹慧颖（30岁）受访时说，该住家是在1982年入住，住了这么多年，在1999年的大水灾后都不曾发生水位暴涨，这是相隔许久后再次发生的大水灾。她表示，昨天傍晚6时就第一轮淹水，在晚上10时已经退完后清理住家，就在凌晨1时大雨又在来袭，水位达3尺，厨房、房间及客厅都积满水，在早上才清理干净。

斯里马来西亚酒店进水了！

该酒店行销人员娜斯丽娜表示，该酒店首次面对淹水的状况，让员工们都不知所措，而受影响的地方包括停车场、大厅、办公室、餐厅等，而员工都忙着清理路面上的泥浆。从昨日淹水照片可见，酒店底层被泥水淹得一片狼藉。此外，泥水也直接流往酒店的泳池处，令人以为该酒店多了一个游泳池。

国际会展中心满地泥浆

湖内低洼地区如常逢雨必淹，甚至槟州国际会展中心（SPICE）也难逃水淹进出的命运。

湖内昨日受灾的低洼地区包括敦阿旺医生路、金三角公寓旁等，其中槟州国际会展中心也在豪雨来时入侵，雨水纷纷涌进当地的商店。从现场灾后可见，敦阿旺医生路旁的商店都淹水了，部分停在该处的轿车也故障无法行驶，店家们则忙着丢弃浸湿了的物品及垃圾。

槟州国际会展中心门口满满都是泥浆，可见有清洁工人在清理场地，道路上的垃圾也一一扫干净。

浮羅新路頭港口

狂風掀起鋅板屋頂

（槟城5日讯）狂风以迅雷不及掩耳之势，在数秒内掀起整片锌板屋顶，住户吓得动弹不得！

周六傍晚6时30分，浮罗新路头港口一住家的屋顶遭狂风吹走，险象环生，所幸没造成人民伤亡。78岁的屋主吴宝珠受询时指，她与丈夫住在该屋已30年，当时她在厨房里做菜，而丈夫涂保烈则在客厅里，当她听见巨响时抬头一看，锌板屋顶已被掀起，吓得他们不知所措。“如果我们往屋外跑，那就会被吹落的锌板屋顶和木条砸伤。”

该屋三分之二的屋顶被掀起，主要是在客厅至和厨房，当时风势是往大门吹，倘若他们第一时间往屋外跑，极有可能因此被砸伤。她补充，由于该屋已不适合逗留，因此她们昨晚暂时搬去女儿家居住。